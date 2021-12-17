Госдума разработает законопроект о реестре дропперов

К январю депутаты Госдумы планируют завершить работу над законопроектом с поправками к «антиотмывочному» закону 115-ФЗ, благодаря которому в работе подразделений комплаенс кредитных организаций появится еще одна категория сомнительных клиентов — дропперы, сообщает «Ъ». К дропперам относятся граждане и компании, на чьи счета выводятся средства, похищенные злоумышленниками из банков. О работе над соответствующими поправками на днях отчитался глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Вести данный реестр обяжут Центробанк «или какой-нибудь другой [государственный] институт».

«Мы создали платформу «Знай своего клиента», может быть, в этой же платформе должна быть информация об этих дропперах», — рассказал Аксаков. По его словам, предполагается информировать лиц, попавших в реестр, что они могут проводить банковские операции по переводу средств только при личном визите в отделение с паспортом.

Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева опасается, что может пострадать большое количество клиентов из-за отсутствия при запуске механизма реабилитации. Она считает, что необходимо продумать механизм выхода из реестра дропперов. Банкиры испытывают схожие опасения.

В 2019 году Центробанк предлагал законодательно ввести блокировку карт и электронных кошельков дропперов и выходил с этой инициативой в правительство. По словам специалистов по информбезопасности, они располагают информацией о дропперов и сейчас. Управляющий RTM Group Евгений Царев объяснил, что эту информацию собирает ЦБ через ФинЦЕРТ, а создание еще одного реестра приведет к путанице.

Председатель комитета Ассоциации российских банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма Ирина Родригес отметила, что необходимо проработать порядок и правовые основания реестра дропперов, как и любых других перечней. По ее мнению важно, чтобы идентификаторы были максимально однозначные и включали не только ФИО. С точки зрения комплаенса (соответствия требованиям) подобный реестр «может носить информационный характер, как дополнительный критерий», добавила эксперт.