Минфин вернулся к идее создания реестра «игроманов»

Минфин России разработал законопроект, предлагающий ввести для граждан механизм самоограничения на участие в азартных играх. Вести его будет, по замыслу авторов инициативы, Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ), контролирующий с 2021 года деятельность всех легальных российских букмекеров. Соглашения о выигрышах с попавшими в перечень лицами будут признаваться ничтожными. Причем распространяться новая норма будет и на игорные зоны, деятельность которых ЕРАИ не контролируется.

В случае принятия поправок ограничения могут вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Поправки предлагают дополнить федеральный закон № 244-ФЗ ‎«О государственном регулировании деятельности по организации ‎и проведению азартных игр» новой статьей, которой вводится механизм «отказа от участия в азартных играх». Этот закон регулирует организацию азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах, а также в игорных зонах, где работают казино и залы с игровыми автоматами. Не распространяется он только на лотереи.

Так, в случае принятия новых норм физлицо будет «вправе отказаться от участия в азартных играх путем направления организатору азартных игр заявления о включении информации о нем в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх». За человека, признанного ограниченно дееспособным, такое заявление сможет направить попечитель.



Организатор азартных игр, как следует из текста законопроекта, будет обязан принять такое заявление и не допустить приема ставки от подавшего его физлица. Кроме того, в течение часа с момента получения заявления букмекер должен будет обеспечить передачу такого заявления или его электронной копии регулятору в лице ЕРАИ.



ЕРАИ, в свою очередь, в соответствии с законопроектом будет вести перечень физлиц, отказавшихся от участия в азартных играх. Вносить сведения о заявителе в перечень, если заявление подано до 16:00, регулятор обяжут день в день, если после — до 12:00 следующего дня. Обновляться информация будет ежесуточно. Причем публиковать такой перечень в интернете или разглашать его иным образом будет запрещено — «бесперебойный доступ» к нему будут иметь только организаторы азартных игр на безвозмездной основе.

Участники отрасли предложение Минфина в основном критикуют, пишет РБК. Во-первых, оно допускает риск подачи заявления за какого-либо человека сторонним лицом. Во-вторых, жесткая система исключения из перечня может снизить степень доверия игроков к механизму. У игорных зон особое нарекание вызывает необходимость сотрудничать с ЕРАИ, полномочия которого юридически на казино не распространяются.

Представитель букмекерской конторы Winline обратил внимание на то, что в законопроекте не предусмотрены санкции за нарушение новых норм, а также отсутствует указание, кто именно будет следить за их исполнением. «Очень много вопросов к корректности работы данного механизма, — считает представитель Winline. — Например, если такое заявление за мужа подаст жена или заставит его направить, это будет считаться правомерным или нет?» — задается вопросом собеседник РБК.



Еще два представителя букмекерских контор выразили обеспокоенность, что в текущей версии законопроект не предусматривает систему верификации того, кто именно подает заявление. «По сути, любой человек из «благих побуждений» может направить такое заявление на любого другого человека, и доказать потом, что ты не просил включения в реестр, будет невозможно», — утверждает один из собеседников.



Проведение идентификации лиц, направивших такое заявление, а также его форма и содержание должны будут определяться в подзаконных актах, объясняет партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель. «Поэтому сейчас невозможно оценить, как реально будет работать предлагаемая процедура самоограничения на участие в азартных играх, — считает он. — Но можно с уверенностью сказать, что букмекерские конторы могут потерять какую-то часть «игроманов».

По словам эксперта информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров» Бориса Губкина:

«На самом деле процедура исключения в России уже работает, но работает она по другому принципу. Если ты клиент букмекера, ты обращаешься непосредственно к нему. Но проблема, что в тот момент, когда ты вдруг передумаешь и решишь сделать ставку на точный результат, ты можешь зарегистрироваться в любой другой российской или зарубежной компании, поставить — и все перестает работать. Новация этого законопроекта заключается в том, что теперь, если ты самоисключен в одном букмекере, ты самоисключаешься во всех остальных. В любом случае гораздо лучше, когда есть такая возможность, чем когда ее нет.



Но на самом деле закону не хватает гибкости по понятным причинам, потому что лучше сразу все взять и запретить, чем как-то грамотно администрировать. Например, самым лучшим вариантом было бы еще включение запрета ставки больше определенной суммы. То есть если человек понимает, что у него проблемы с игрой, он мог бы ставить по 100 рублей в месяц, поставить себе такое ограничение, я не думаю, что это было бы сильно плохо».

«По поводу казино, — продолжает эксперт, — не очень понятно, как они будут инкорпорированы в этот закон, потому что в России казино разрешены только офлайн. Это значит, что человек из Москвы должен поехать либо в Сочи, либо в Калининград, либо во Владивосток и сделать ставку там. В общем, чуть излишняя система. Если мы берем нормально регулируемые рынки в той же Великобритании, можно самоисключиться на четыре месяца, можно самоисключиться по сумме и так далее. Если в Великобритании ты самоисключаешься, ты можешь самоисключиться только у букмекеров, только в казино, в слотах. Я бы не сказал, что это работает лучше всего, потому что в любом случае есть возможность зарегистрироваться, если ломают в нелегальных букмекерах, нелегальных казино. Этот законопроект очень спорный, но если это рассматривать как первый шаг к некой защите игрока и к регулированию рынка, с точки зрения зависимых от игры людей, это очень хорошо».

Минфин уже пытался ввести ограничения для игроманов еще в 2018 году. Тогда предлагалось запретить принимать ставки от граждан на основании их личного заявления и разрешать выходить из черного списка не ранее чем через год. Тогда же предлагалось установить максимальную сумму ставок, которую определял сам человек. Похожие нормы по самоограничению игроманов, но уже без максимальной суммы проигрыша, ведомство предлагало в 2019 и 2021 годах, но ничего из этого так и не было принято.

Также Минфин предлагает внести поправки в КоАП, согласно которым будут наказываться те, кто принял ставку от попавшего в реестр гражданина. Игорное заведение, в котором приняли ставку от игромана из перечня, предлагают штрафовать на сумму от 50 до 100 тысяч рублей, а конкретного сотрудника — от 10 до 30 тысяч рублей.