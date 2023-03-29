В России могут создать «реестр недобросовестных блогеров»

Ассоциация блогеров и агентств заявила о работе над созданием реестра недобросовестных блогеров, с которыми будет рекомендовано не сотрудничать. Уже разработан инструмент для выявления нарушителей — в Telegram-бот можно добавить жалобу. Для проверки достаточно ввести никнейм пользователя.



По мысли АБА, это должно заставить блогеров «работать в рамках закона и не рекламировать запрещенную информацию». Система будет показывать «карточки», которые обозначают причину попадания в списки и количество жалоб. Модераторы должны будут обрабатывать все жалобы в индивидуальном порядке, чтобы исключить вероятность ложных.



Желтая «карточка» присваивается блогерам с одной или двумя жалобами. Взаимодействие с лицами, имеющими желтую карточку, может быть сопряжено с финансовыми и юридическими рисками. Коричневая «карточка» говорит о том, что при сотрудничестве с этим блогером может пострадать репутация, а черная «карточка» для тех, кто был замечен с серьезными нарушениями. С обладателями такой карточки члены АБА отказываются работать.



Для того, чтобы оставить жалобу необходимо описать ситуацию, приложить документы, подтверждающие проблему, а также быть готовыми к обсуждению. Помимо этого, уделяется особое внимание на наличие договора при работе и срок давности жалобы.



Депутат-единоросс, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин поддержал инициативу АБА.



«Звучат разные идеи, как регулировать деятельность блогеров: кто-то предлагает принудительно регистрировать их как СМИ, другие выступают за введение особого кода ОКВЭД. И на этом фоне внутрицеховой реестр недобросовестных блогеров мне представляется довольно разумной мерой. Про эффективность пока говорить преждевременно, но как пример саморегуляции отрасли его можно только приветствовать», – написал он в своём Telegram.

В 2014 году в России был создан реестр блогеров, которые обязаны были там регистрироваться при достижении свыше 3000 посетителей в сутки. Попадание в реестр накладывало на владельцев популярных страничек множество обязанностей, однако никто из блогеров этого закона не исполнял, и в 2017 году реестр был закрыт.