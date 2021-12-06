Кабмин к 2023 году создаст реестр стоящих в очереди на жильё россиян

Правительство РФ создаст единую базу данных граждан, стоящих в очереди на выдачу квартир, к 2023 г. Об этом заявил в ходе совещания в Совфеде замминистра строительства и ЖКХ Юрий Гордеев:

«В начале 2023 г. планируется создать Единый реестр граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства, которые имеют право на господдержку и улучшение жилищных условий. Соответствующий аппаратно-программный комплекс создан».

Объединение баз данных по всем категориям граждан, перед которыми у государства есть обязательства по жилью, позволит оценить общий объем требуемых ресурсов, считают в кабмине. В частности, будут исключены дублирующиеся данные, актуализирована информация по тем очередникам, которые уже получили квартиры или жилищные сертификаты и пр. За счет этого очередь должна стать короче, а сроки ожидания жилья - меньше.



На данный момент общий объем необходимых средств оценивается в 9 трлн рублей.



Счетная палата поддерживает инициативу Минстроя по объединению ресурсов при обеспечении жильем нуждающихся граждан. «У нас сейчас система включает 120 актов для 142 категорий граждан. И здесь легко запутаться, главное, сократить сроки обеспечения граждан жильем», — отметила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.



До 2023 года регионам предстоит предоставить свои списки, а правительству - разработать и утвердить дорожную карту мероприятий по этому проекту.



В настоящее время в очереди на улучшение жилищных условий в России стоят около 2,5 млн семей. В Госдуме разработали законопроект, который предусматривает создание единого реестра персонифицированного учета таких граждан. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова усомнилась в необходимости введения такой базы данных на федеральном уровне из-за того, что в каждом регионе очередь формируется по-разному, но отметила необходимость введения таких реестров в регионах.



В Госдуме также предложили создать единый орган — оператор льготных программ — который поможет сделать процесс выдачи квартир более прозрачным и решит проблемы недостатка жилья под социальный найм. «Нужна единая категория для всех очередников. Нужен не только реестр очередников, но и реестр помещений», — сказала зампред комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева. Она добавила, что возможна также аренда жилья у частных собственников.

В первой половине ноября текущего года Минстрой сообщил о начале тестирования цифровой платформы для единого реестра граждан, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства. После завершения тестирования ведомство намерено совместно с региональными властями приступить к переносу информации обо всех предусмотренных к включению в реестр категорий граждан. Всего планируется включить данные по более чем 800 000 граждан. Банк данных, как ожидается, будет полностью сформирован в 2023 г.