Разработаны правила ведения реестра производителей беспилотников

Минпромторг разработал проект «Правил формирования и ведения единого реестра российских организаций, осуществляющих деятельность в сфере разработки и производства беспилотных авиационных систем». На документ обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью».

В пояснительной записке сказано, что проект постановления Правительства Российской Федерации разработан во исполнение пункта 46 Плана первоочередных действий по обеспечению реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы», утвержденного протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС) от 29 сентября 2023 г.:

«Реестр формируется в целях организации учета и мониторинга российских организаций, осуществляющих деятельность в сфере разработки и производства беспилотных авиационных систем. Ведение реестра позволит предоставлять в адрес указанной категории организаций меры государственной поддержки и льготы».

Полномочия по реализации данного постановления кабмина будет возложено на Минпромторг.

В реестр будут включены организации, которые не являются иностранными юридическими лицами и не находятся под контролем иностранного государства. У них также должен быть в наличии серификат определённого типа на беспилотную авиационную систему.



Реестровая запись содержит следующие сведения:

а) порядковый номер реестровой записи;

б) дата включения организации в реестр;

в) дата внесения изменений в реестровую запись;

г) информация об организации, включающая:

полное наименование организации;

основной государственный регистрационный номер;

идентификационный номер налогоплательщика;

адрес организации в пределах места её нахождения;

адрес сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором содержится описание технических и функциональных характеристик разрабатываемой и (или) производимой продукции (при наличии);

д) статус «действующий» или «архивный»;

е) дата исключения организации из реестра.

Организация может быть включена в реестр на основании поданной заявки. Организация информируется о ходе её рассмотрения через государственную информационную систему промышленности и (или) по электронной почте.

В приложении к постановлению кабмина добавлен перечень классификаций БАС, где описаны виды и масса воздушных суден.