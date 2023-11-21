Нужна юр.помощь?
Новости
21 November 2023

Разработаны правила ведения реестра производителей беспилотников

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ «РОСКОМСВОБОДА» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «РОСКОМСВОБОДА». 18+
Внесённым в реестр организациям будет предоставляться государственная поддержка и льготы.
Фото: Miguel Á. Padriñán - Pexels

Минпромторг разработал проект «Правил формирования и ведения единого реестра российских организаций, осуществляющих деятельность в сфере разработки и производства беспилотных авиационных систем». На документ обратил внимание Telegram-канал «Телеком-ревью».

В пояснительной записке сказано, что проект постановления Правительства Российской Федерации разработан во исполнение пункта 46 Плана первоочередных действий по обеспечению реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы», утвержденного протоколом заседания президиума Правительственной комиссии по вопросам развития беспилотных авиационных систем (БАС) от 29 сентября 2023 г.:

«Реестр формируется в целях организации учета и мониторинга российских организаций, осуществляющих деятельность в сфере разработки и производства беспилотных авиационных систем. Ведение реестра позволит предоставлять в адрес указанной категории организаций меры государственной поддержки и льготы».

Полномочия по реализации данного постановления кабмина будет возложено на Минпромторг.

В реестр будут включены организации, которые не являются иностранными юридическими лицами и не находятся под контролем иностранного государства. У них также должен быть в наличии серификат определённого типа на беспилотную авиационную систему.

Реестровая запись содержит следующие сведения:

а) порядковый номер реестровой записи;

б) дата включения организации в реестр;

в) дата внесения изменений в реестровую запись;

г) информация об организации, включающая:

  • полное наименование организации;
  • основной государственный регистрационный номер;
  • идентификационный номер налогоплательщика;
  • адрес организации в пределах места её нахождения;

адрес сайта организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором содержится описание технических и функциональных характеристик разрабатываемой и (или) производимой продукции (при наличии);

д) статус «действующий» или «архивный»;

е) дата исключения организации из реестра.

Организация может быть включена в реестр на основании поданной заявки. Организация информируется о ходе её рассмотрения через государственную информационную систему промышленности и (или) по электронной почте.

В приложении к постановлению кабмина добавлен перечень классификаций БАС, где описаны виды и масса воздушных суден.

беспилотники дроны Минпромторг БПЛА реестр

Похожие статьи

Школьники будут изучать применение беспилотников
Законопроект об общедоступном реестре «злостных алиментщиков» принят в I чтении
Какие законы вступают в силу в ноябре
Роскомнадзор проверит готовность операторов связи к «периоду военного положения»
Гражданским беспилотникам выделена отдельная полоса радиочастот
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (Telegram)

+7 903 003-89-52

18+

23 декабря 2022 года Минюст включил Роскомсвободу в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Мы не согласны с этим решением и обжалуем его в суде.

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности