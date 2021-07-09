МВД предложило создать электронные реестры мигрантов и работодателей

Министерство внутренних дел (МВД) России разработало законопроект, изменяющий условия въезда, выезда в страну и пребывания в ней мигрантов, сообщается на сайте ведомства. В частности, предлагается отменить разрешения на временное проживание, которые сейчас позволяют иностранцам легально находиться на территории государства до получения вида на жительства или гражданства. В пресс-релизе МВД сказано:

«От разрешения на временное проживание в Российской Федерации предлагается отказаться».

Соответствующий документ размещён на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.



В МВД предлагают установить три миграционных режима пребывания в России — краткосрочного пребывания (не более 90 дней суммарно в течение календарного года), долгосрочного пребывания (более 90 дней суммарно в течение календарного года без получения разрешения на постоянное проживание) и постоянного проживания.



Кроме того, законопроект предполагает создание электронного реестра недобросовестных приглашающих лиц, которые нарушают правила приглашения и оформления иностранцев в России. В него будут вноситься данные о тех, кто привлекался к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции, фиктивную постановку на миграционный учет, подделку документов для въезда иностранцев.



«Регулирование трудовой миграции будет осуществляться на основе двух информационных ресурсов: электронного реестра работодателей, привлекающих иностранных работников, и реестра иностранных работников», — отмечает МВД в пояснительной записке.



При этом министерство предлагает ввести для иностранцев единый документ с электронным носителем информации. Его будут оформлять сроком на десять лет, после этого его нужно будет заменить.



«Для обеспечения государственных органов достаточной информацией о миграционной ситуации в Российской Федерации, перспективах ее развития, а также в целях принятия соответствующих управленческих решений проектом закладываются правовые основы информационно-аналитического обеспечения миграционной политики», — утверждает МВД.

Дата окончания публичного обсуждения — 4 августа 2021 года. Если у вас есть вопросы или замечания к законопроекту, вы можете оставить их на странице документа.

На днях Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому трудовым мигрантам теперь нужно будет обязательно сдать отпечатки пальцев, пройти медосмотр и сфотографироваться. Новые правила распространяются также на иностранцев, которые в безвизовом режиме прибыли на территорию РФ на длительный срок (более 90 дней).