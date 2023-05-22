Минтранс разработал проект положения о государственной информационной системе такси

Проект постановления правительства «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе (ФГИС) легковых такси», на разработкой которого работало Министерство транспорта, опубликован для общественного обсуждения.

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о создании трёх реестров такси: реестр служб заказа такси, реестр перевозчиков легковыми такси и реестр легковых такси.

Действующее законодательство не определяет участников информационного взаимодействия. Новое постановление этот пробел нивелирует. Согласно тексту постановления, целью системы являются «автоматизация процессов сбора и обработки информации в области перевозок пассажиров и багажа легковым такси для обеспечения реализации деятельности и осуществления полномочий органами власти, а также повышения эффективности обмена информацией».

Поставлять информацию в новую систему будут МВД, ФНС и Федеральное казначейство, получатель информации — Министерство транспорта.

Юрлица и физлица обязаны предоставлять ИНН, собственные телефонные номера и адреса электронной почты. Юрлица также должны предоставить адрес и место нахождения юридического лица. Обладателем сведений, содержащихся в реестре, станет Российская Федерация.

Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года.

В марту ФСБ выступила с требованием получить круглосуточный удаленный доступ к данным такси. Речь идет в том числе об электронном мониторинге геолокации, а также о данных о средствах платежа пассажиров. Этот документ, согласно информации на сайте Regulation, ещё не принят.