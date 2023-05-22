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22 May 2023

Минтранс разработал проект положения о государственной информационной системе такси

Целью системы является автоматизация сбора и обработки информации в области перевозок пассажиров и багажа легковым такси, а также повышение эффективности обмена информацией. Доступ к системе получат также МВД, ФНС и Федеральное казначейство.
Фото: wi-fi.ru

Проект постановления правительства «Об утверждении Положения о федеральной государственной информационной системе (ФГИС) легковых такси», на разработкой которого работало Министерство транспорта, опубликован для общественного обсуждения. 

В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о создании трёх реестров такси: реестр служб заказа такси, реестр перевозчиков легковыми такси и реестр легковых такси. 

Действующее законодательство не определяет участников информационного взаимодействия. Новое постановление этот пробел нивелирует. Согласно тексту постановления, целью системы являются «автоматизация процессов сбора и обработки информации в области перевозок пассажиров и багажа легковым такси для обеспечения реализации деятельности и осуществления полномочий органами власти, а также повышения эффективности обмена информацией». 

Поставлять информацию в новую систему будут МВД, ФНС и Федеральное казначейство, получатель информации — Министерство транспорта.

Юрлица и физлица обязаны предоставлять ИНН, собственные телефонные номера и адреса электронной почты. Юрлица  также должны предоставить адрес и место нахождения юридического лица. Обладателем сведений, содержащихся в реестре, станет Российская Федерация. 

Закон вступит в силу 1 сентября 2023 года.

В марту ФСБ выступила с требованием получить круглосуточный удаленный доступ к данным такси. Речь идет в том числе об электронном мониторинге геолокации, а также о данных о средствах платежа пассажиров. Этот документ, согласно информации на сайте Regulation, ещё не принят.

152-ФЗ ФНС МВД России персональные данные Минтранс ФГИС такси

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