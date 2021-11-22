В России планируют создать реестр «токсичного контента»

Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов рассказал «Ведомостям» о разработке проекта платформы маркировки токсичного контента в интернете:

«Я написал концепцию того, как можно создать подобный «Википедии» каталог токсичного контента».

По его словам, идея обсуждалась с председателем СПЧ Валерием Фадеевым и гендиректором созданной правительством Москвы АНО «Диалог» Алексеем Гореславским. Во время очередной встречи СПЧ с президентом России Ашманов планирует представить идею Владимиру Путину. Фадеев и Гореславский подтвердили «Ведомостям», что обсуждали с Ашмановым создание каталога токсичного контента.

«Есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещённую деятельность. Создание реестра токсичного контента — это способ что-то сделать с этой серой зоной — с контентом, который не будет запрещён в ближайшее время», — считает Ашманов.

Из презентации проекта следует, что к токсичному контенту автор идеи относит информацию про насилие, опасность прививок, радикальный феминизм, отказ от рождения детей, поощрение ЛГБТ и зоофилии.

Ашманов предлагает подобный контент «блокировать, зачищать, понижать в рейтингах, убирать с платформ». По его мнению, реестр таких сведений должны вести «открытым сообществом» и определять категории контента в процессе «открытого общественного обсуждения».



Данные в каталоге планируют маркировать по степени токсичности: от запрещённого до нежелательного. Также там будут приведены ссылки на существующие сайты, группы в сети и скриншоты, а соцсети, мессенджеры и СМИ смогут подключиться через «технологичные разъёмы и получат необходимые рекомендации по использованию платформы».



Председатель СПЧ Валерий Фадеев объяснил, что идея проекта заключается в том, чтобы общество самостоятельно регулировало «пограничные ситуации». Среди возможных участников проекта он указывает VK, «Яндекс», Rambler, Rutube и «зарубежные цифровые платформы», которые должны будут по закону создать в России официальные представительства.