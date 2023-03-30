ЦБ РФ анонсировал открытие счетов в российских банках по видеосвязи в 2024 году

Россияне могут получить возможность открывать счета в банках по видеосвязи в 2024 году, механизм открытия счетов без личного присутствия планируют протестировать в рамках экспериментального правового режима (ЭПР). Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский на межрегиональной конференции в Тюмени.

По его словам, этот вопрос давно обсуждается ЦБ РФ с Росфинмониторингом и другими заинтересованными ведомствами, а также заявил, что вполне возможно провести такую работу в рамках ЭПР:

«Надеюсь, что в рамках ЭПР видеоидентификация проявит себя положительно с минимальным количеством отрицательных моментов, и мы сможем, может быть уже в следующем году, отказаться от атавизма в виде личного присутствия при открытии счета».

В декабре прошлого года «Ъ» рассказал о том, что участники финансового рынка просят ЦБ провести эксперимент по использованию видеозвонков для удаленного открытия счетов новым клиентам. Так банкиры хотят компенсировать отсутствие достаточного числа слепков в единой биометрической системе (ЕБС). Предполагается, что по счетам, открытым таким образом, можно будет проводить ограниченный набор операций с лимитами по суммам. В ряде стран эта технология успешно работает, однако затраты на внедрение могут составить сотни миллионов рублей.

Ясинский также рассказал, что до конца I полугодия 2023 года откроет доступ к информации о том, какой уровень риска определила платформа «Знай своего клиента» (ЗСК) юрлицу или индивидуальному предпринимателю (ИП).



Платформа ЗСК заработала в полном объеме с 1 июля 2022 года. В рамках этой платформы ЦБ присваивает российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий. А затем информирует кредитные организации о том, насколько рискованную деятельность ведет тот или иной клиент с точки зрения антиотмывочного законодательства.



«В настоящее время мы проводим все необходимые подготовительные технико-технологические процедуры, которые бы обеспечили доступ любому желающему к такого рода информации», – сказал Ясинский.



«После того, как ресурс заработает, любое заинтересованное лицо, в первую очередь предприниматель, в режиме реального времени сможет проверить свой уровень риска и, может быть, что не менее важно, уровень риска своего банка», – добавил он.



По его словам, за последние несколько месяцев банки с использованием платформы ЗСК смогли предотвратить вывод в теневой сектор экономики более 50 млрд рублей.



Ясинский также сообщил, что на данный момент 97% юрлиц и ИП отнесены к низкому уровню риска, 1,7% — к среднему, 1,3% — к высокому. Таким образом с конца 2022 года количество клиентов в зоне низкого риска сократилось на 1%, в зоне среднего выросло на 0,6%, высокого — увеличилось на 0,4%, следует из данных ЦБ.