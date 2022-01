Первые «приземлившиеся»

На днях в СМИ стала появляться информация о том, что ряд зарубежных компаний согласился исполнять «закон о компаниях-заложниках», который сами авторы поправок называют «законом о приземлении».

Закон вступил в силу 1 января текущего года и он обязывает иностранные IT-компании создавать представительства в России. Новое правило распространяется на все компании, сайты которых в сутки посещают свыше полумиллиона пользователей из России. Теперь они должны создать в РФ филиал, представительство или учредить юридическое лицо, имеющее право представлять интересы головного офиса и взаимодействовать с российскими регуляторами. Закон также затронет провайдеров хостинга, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в интернете. При нарушении требований доступ к ресурсу могут ограничить или заблокировать.

Одним из первых согласилась исполнять новые нормы сингапурская соцсеть Likee, позволяющая создавать и публиковать короткие видео, завершает процедуры, связанные с открытием офиса в России. По сведениям СМИ, она стале первой компанией из опубликованного Роскомнадзором осенью прошлого года списка. Приложение Likee — такая же платформа коротких видео под музыку, как и TikTok. Официально соцсеть сделана для пользователей старше 16 лет, но большую часть контента публикуют и смотрят дети. Пресс-служба Likee заявила:

«Как ответственная компания, работающая в России, Likee подчиняется требованиям Роскомнадзора и в настоящий момент выполняет процедуры, предусмотренные действующим законодательством. В приложении и на сайте появилась электронная форма для направления обращений граждан и организаций».

Компания подала заявление о регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора и ожидает его подтверждения. В настоящий же момент нет данных о том, что соцсеть исполняет вышеупомянутый закон:

Один из авторов закона, депутат-единоросс Александр Хинштейн, являющийся также главой инфокомитета Госдумы, с радостью отнёсся к «приземлению» Likee, заявив, что «ранее, даже не дожидаясь вступления закона в силу, в России уже „приземлились“ AliExpress и iHerb».

«Как один из авторов этого закона, очень рассчитываю, что в январе «приземление» начнут и другие участник рынка», – добавил парламентарий.

На каком этапе сейчас процесс регистрации данной соцсети, неизвестно — обо всём происходящем можно судить только из сообщений СМИ, а также авторов закона, которые вполне логично стараются придать происходящим вокруг него событиям публичный характер.

Вскоре после этого появились сообщения о регистрации Google личного кабинета на сайте РКН в рамках исполнения данного закона, но позже Telegram-канал «Нецифровая экономика» сам же это опроверг. Дело в том, что компании, которые по мысли российских властей должны зарегистрироваться на соответствующем сайте, пребывают примерно в одинаковом статусе, поэтому судить о том, кто уже согласился, а кто ещё думает или пребывает в статусе получения регистрации, невозможно. Например, страница Google ничем не отличается от страницы вышеупомянутой Likee:

Как видите, спутать согласившегося с несогласившимся (или игнорирующим сообщения Роскомнадзора) проще простого.

Вскоре стало известно о регистрации Apple личного кабинета на сайте Роскомнадзора, что даёт основания судить о согласии компании исполнять «закон о заложниках». Однако компания не разместила на своём сайте обязательную электронную форму для обратной связи с российскими гражданами и организациями. Поэтому российский регулятор ждёт от Apple дальнейших действий.

Пока никаких заявлений от компании не опубликовано, как и отсутствуют победные посты от авторов закона. Реакция пользователей в целом очень противоречивая. Есть ощущение, что многие заняли выжидательную позицию. Однако мы всё же нашли и приведём в этой статье несколько экспертных мнений.

«Likee сообщила, что начала выполнять в России требования закона о «приземлении». Однако как раз в отношении Likee Роскомнадзор указывает, что ни одна из обязанностей по „приземлению“ соцсетью так и не выполнена», – заметил Telegram-канал «ЧТД».

Как пояснил The Insider автор Telegram-канала «IT и СОРМ» Владислав Здольников, открытие личного кабинета Apple на сайте РКН показывает все большее взаимодействие компании с российскими властями. Это приведет к тому, что правоохранительные органы РФ будут получать еще больше данных о российских пользователях:

«Это означает, что существующее достаточно плотное взаимодействие компании Apple с российским государством становится еще плотнее. Мы видим это и на практике — было без объяснений заблокировано приложение Навального об «умном голосовании», оно до сих пор не разблокировано. Сейчас это взаимодействие фиксируется документально. Для российских пользователей Apple это означает, что государству будет передаваться ещё больше их персональных данных, компания будет удалять больше контента по требованию госорганов. Пользоваться техникой Apple в России становится все менее безопасно. Все эти замечательные протоколы безопасности и шифрование заканчивается ровно там, где возникают интересы спецслужб, которые Apple готов удовлетворить. Например, в iCloud хранятся фотографии и видео пользователей в открытом виде, и Apple может передавать эту информацию. Может передавать метаданные — в какой аккаунт и с какого телефона заходит человек, кто конкретно пользовался. Шифрование спасает от третьих лиц, но не от государств».

«Корпорация зла Apple также одной из первых начала послушно подчинятся закону о „приземлении“ и зарегистрировала личный кабинет на сайте Роскомнадзора», – соглашается со Здольниковым Telegram-канал «Чёрный треугольник».

«На самом деле, никто не делал никаких заявлений, что Apple зарегистрировал кабинет», – в то же время заявил на «Эхе Москвы» исполнительный директор ОЗИ Михаил Климарёв. Он указал, что есть созданный в рамках исполнения федерального закона 236-ФЗ сайт, где можно увидеть список всех компаний, которые российские власти хотят «приземлить»:

«Они создали страничку для 13 или 14 компаний, и единственная компания, у кого есть хоть какое-то изменение в плане „выполнения чего-то там“, это у Эппла. Вот только эту информацию мы знаем. Но мы не знаем, регистрировались ли они, не регистрировались, — никто никаких заявлений пока не делал. Надеюсь, скоро об этом скажут, поскольку запрос в Apple был сделан на уровне The Washington Post, The New York Times, таких вот изданий. Об этом мы, скорее всего узнаем во вторник [18 января]».

На примере Likee он показал неоднозначность ситуации с регистрацией IT-компаний на сайте РКН. Климарёв выяснил, что для данной соцсети российский рынок является главным, и на сайте сервиса действительно стоит российский счётчик посетителей. «Но стоит он уже давно, и это [в контексте ориентированности на российский рынок] естественно», – отметил эксперт, поэтому заявления о регистрации этой компании, да ещё и размещение российского счётчика не связано именно с исполнением 236-ФЗ, как о том рапортует коллега Хинштейна по фракции Антон Горелкин.

«То же самое, на самом деле, произошло с Эпплом, – уверен Климарёв. – Весь сыр-бор происходит из-за того, что там на сайте стоит какое-то слово, но по сути мы пока ничего не знаем».

UPD. Сообщается, что мессенджер Viber также зарегистрировал личный кабинет на сайте РКН.