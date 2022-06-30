В критическую информационную инфраструктуру внесут системы госрегистрации недвижимости

Депутаты Госдумы из фракции «Единая Россия» Василий Пискарёв и Эрнест Валеев разработали и зарегистрировали законопроект №154496-8 «О внесении изменения в Федеральный закон „О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации“».

Пискарёв кроме прочего является председателем комиссии Госдумы по «расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России» и комитета по безопасности и противодействию коррупции (Валеев в комитете — заместитель председателя). Также он входит в комиссии по вопросам депутатской этики (первый заместитель председателя) и «по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности» (сопреседатель, Валеев там — член комиссии). Валеев является первым заместителем председателя комиссии «по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы и мандатным вопросам».

Оба депутата предлагают внести изменения в федеральный закон №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», вписав наряду с энергетическими, банковскими, транспортными, государственными, информационными и другими субъектами также:

«...лиц, которым на праве собственности, аренды или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы управления, функционирующие в сфере государственной регистрации недвижимости».

Как утвердлается в пояснительной записке, проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» разработан в целях обеспечения безопасности КИИ Российской Федерации в сфере государственной регистрации недвижимости.

По мысли авторов законопроекта, его принятие позволит реализовать комплекс мероприятий по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак, проводимых в отношении объектов указанной сферы, и создаст правовые условия для противодействия преступлениям, совершаемым в сфере неправомерного воздействия на КИИ Российской Федерации.

«Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет негативных социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности», – уверены авторы документа.

Кроме этого документа, Пискарёв и Валеев уже с соавторстве с депутатами А.Выборным, А.Альшевских, А.Картапроловым и А.Красовым внесли в Госдуму законопроект №154930-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предлагается большое количество поправок сразу в целый пакет законодательных актов, касающихся взаимодействия граждан с государственными органами.

Как сказано в пояснительной записке, в настоящее время государственные и муниципальные услуги распространяются на силовые органы, в том числе ФСБ, СВР, ФСО и ГУ СП, хотя исходя из специфици функций и задач этих органов, «гарантии получения гражданами полной информации о действиях государственных органов не применимы для российских специальных служб». Поэтому депутаты предлагают вывести их из сферы государственных и муниципальных услуг.

Изменения предлагается внести в законы «О Государственной границе Российской Федерации», «О федеральной службе безопасности», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «О государственной регистрации юридических лиц», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», «О лицензировании отдельных видов деятельности», в Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Закон должен вступить в силу по истечении 90 дней после его официального опубликования.