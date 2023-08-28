Разработчики игр обеспокоены повышенным интересом властей к отрасли

На форуме «Армия-2023» состоялся посвящённый кибериграм круглый стол с участием Минобороны РФ, Роскомнадзора, Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ) и российского общества «Знание».

На круглом столе, кроме всего прочего, обсуждался документ «Игровая индустрия России», который подготовили ГРЧЦ и компания «Крибрум». С его содержанием ознакомился «Ъ».

В аналитической справке были озвучены риски и возможности индустрии в РФ. Среди первых названы кибербуллинг, пропаганда ЛГБТ и «создание негативного образа страны», среди вторых — возможности использования сообществ геймеров в качестве «инструмента информационного воздействия», особенно в «молодежной среде».



Подавляющее большинство компьютерных игр, утверждают авторы доклада, созданы «в странах, входящих в западное, евро-атлантическое культурное пространство, а образы русских в таких играх зачастую мифологизированы и подчеркнуто негативны».



По мнению авторов документа, игровые онлайн-сообщества (формируются вокруг онлайн-игр и киберспортивных дисциплин) выступают каналом коммуникации с молодежной средой и могут служить «инструментом информационного воздействия государства на общество». Такие сообщества якобы нужно рассматривать как «канал продвижения политических идей, брендов и установок в молодежной среде», для чего может потребоваться разработка технологического инструментария для работы с такими сообществами.



Интерес властей к регулированию как контента в видеоиграх, так и сообществ вокруг них растет. В июле в Минэкономики прошла закрытая встреча со студиями, на которой обсуждались перспективы введения системы возрастной маркировки игр, а также блокировки дистрибуции продуктов, содержащих запрещенный контент.



Источники «Ъ» на рынке разработки и дистрибуции игр говорят, что растущий интерес властей к индустрии создает проблемы для компаний, которые пытаются договориться с зарубежными студиями о запуске игр в России.



«Они такой информационный фон воспринимают как риски»,— говорит топ-менеджер компании, которая ведет переговоры с корейскими студиями. Зарубежные партнеры «высказывают озабоченность», подтверждает собеседник «Ъ» в одном из российских издателей. «Даже если в их продуктах нет сомнительного контента, им бы не хотелось сталкиваться с излишним регулированием и цензурой»,— говорит он. В VK Play и Astrum («Battle Teams 2», «ArcheAge», «Lost Ark») от официальных комментариев отказались.



Глава Ассоциации профессионалов индустрии оперирования и разработки игр Александр Михеев считает, что дополнительных мер контроля, «автоматических или ручных», отрасли на текущий момент не нужно, «регуляторы и участники рынка успешно справляются со своими задачами».



«И без того маленький на фоне глобального российский рынок, осторожный интерес к которому начали восстанавливать зарубежные студии, пытаются жестко зарегулировать, при этом экономическая целесообразность такого подхода инициаторами не озвучивается,— подчеркивает гендиректор РВИ Василий Овчинников.— Действия регуляторов и заявления о перспективах использования игр и игровых сообществ государством беспокоят зарубежные студии, представители которых внимательно следят за новостями и оценивают риски выхода на рынок».