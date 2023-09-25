Маркетплейсам готовят новое регулирование

Группа депутатов из разных фракций (в том числе из «Единой России») во главе с лидером «Справедливой России – За правду» Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект №445923-8 «О внесении изменений в Федеральный закон „Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации“ и в статьи 12 и 18 Закона Российской Федерации „О защите прав потребителей“».

Документ регламентирует особенности взаимоотношений маркетплейсов с продавцами и владельцами пунктов выдачи товара (ПВЗ).

Появлению законопроекта, отмечают «Ведомости», предшествовала серия событий 2022-2023 г.г., связанных с действиями владельцев платформ в отношении их партнеров, сотрудников и потребителей, которые активно освещались в СМИ. В основном претензии касались работы Wildberries, Ozon, Avito, «Юлы», «Яндекс.Маркета» и «Сбермегамаркета». Региональные власти предложили Минпромторгу обязать маркетплейсы раскрывать информацию, которая позволит «однозначно идентифицировать продавцов», и ввести промежуточные счета, оплата с которых поступит продавцу после получения заказа потребителем.

Документом в законодательство вводятся понятия «агрегатора информации о товарах и услугах (он же — маркетплейс)», «владельца маркетплейса», «продавца товаров на маркетплейсах», «ПВЗ», «владелльца ПВЗ» и «личного кабинета ПВЗ».

Но основные поправки касаются именно взаимодействия маркетплейсов с продавцами и владельцами ПВЗ.

Законопроектом устанавливается, что условия договоров могут пересматриваться по соглашению сторон не чаще одного раза в год и не менее чем за 30 календарных дней стороны обязуются уведомлять о намерении изменить условия договоров.



Вводится порядок применения штрафов в отношении контрагентов – обязательное направление в адрес продавца товара или владельца ПВЗ мотивированного письменного уведомления о наложении штрафных санкций.



Устанавливается запрет на продажу собственных товаров маркетплейсов с оборотом более 150 млрд руб., если аналогичные товары уже представлены на маркетплейсе.

Сергей Миронов сказал «Ведомостям», что проект «защищает интересы продавцов и владельцев пунктов выдачи товаров от произвола владельцев цифровых платформ». Он отметил, что в рамках мониторинга рынка цифровой торговли, проведенного Минпромторгом России, было выделено сразу несколько основных проблемных вопросов, возникающих между онлайн-платформами и другими участниками этого рынка. Среди них возможность внесения в одностороннем порядке изменений в договоры со стороны онлайн-платформ, самовольное изменение комиссий и выставление штрафных санкций для продавцов и ПВЗ. По этой причине около двух тысяч продавцов маркетплейсов обратились с исками в арбитражные суды Москвы и Московской области.