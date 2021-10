Решение суда по делу шеф-редактора The Insider будет обжаловано

Черемушкинский районный суд Москвы взыскал с шеф-редактора издания The Insider Романа Доброхотова 156 тыс. рублей по иску о клевете блогера из Нидерландов Максимилиана Бернардуса Вилема ван дер Верффа.

A Moscow court has ordered investigative journalist Roman Dobrokhotov to pay damages for defamation to Dutch blogger Max van der Werff. https://t.co/KJaIQ3kaWZ