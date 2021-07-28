Россия внесла в ООН проект конвенции по борьбе с киберкриминалом

Москва предложила ООН выделить на международном уровне 23 состава киберпреступлений вместо девяти, действующих сейчас, сообщил РИА Новости заместитель генпрокурора России Петр Городов.

Россия внесла в ООН проект конвенции против киберпреступности



Москва предложила мировому сообществу свои наработки в этой сфере https://t.co/sy5gOWCltx — Business FM (@Radio_BFM) July 27, 2021



Генеральная прокуратура внесла в специальный комитет ООН проект конвенции о противодействии использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях. Документ, в том числе, предлагает увеличить количество составов преступлений, совершенных в интернете, с помощью телефона и других средств коммуникаций. Петр Городов представил проект конвенции в Вене:

«В проекте нашли отражение 23 состава преступлений, включая несанкционированный доступ к персональным данным, незаконное распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, терроризм, экстремизм, реабилитация нацизма, незаконный оборот наркотиков, оружия, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и многое другое — все самое актуальное в мире киберпреступности».

Девять видов киберпреступлений закреплены в положениях Будапештской конвенции Совета Европы, которая была разработана в период с 1997 по 2001 годы. Это, как указал Городов, «ранняя цифровая эпоха», принципы которой не отвечают проблемам и запросам настоящего времени.



В документе делается выраженный акцент на процедурных аспектах и экстренных механизмах взаимодействия, повышающих скорость и эффективность работы правоохранительных органов в рамках расследований киберпреступлений трансграничного характера, которые требуют «мгновенной реакции».