Россия стала второй в мире по майнингу криптовалют

По итогам января-марта 2023 года Россия впервые вышла на второе место в мире по объёмам мощностей, задействованных в производстве криптовалют. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные компании BitRiver.

Объём мощностей России составил 1ГВт. Лидером остаются США с 3–4 ГВт майнинговых мощностей. В топ-10 входят также страны Персидского залива (700 МВт), Канада (400 МВт), Малайзия (300 МВт), Аргентина (135 МВт), Исландия (120 МВт), Парагвай (100–125 МВт), Казахстан (100 МВт) и Ирландия (90 МВт).

В прежние годы Россия удерживала третье место. По данным же Кембриджского центра альтернативных финансов, в конце 2021 года по объему мощностей по добыче биткоина РФ опережали США и Казахстан.

По мнению экспертов BitRiver, положительная динамика связана с ограничением в прошлом году майнинговой деятельности в Казахстане, а ранее в Китае — из-за дефицита электроэнергии. В частности, в конце 2022 года парламент Казахстана ввёл лицензирование этого рода деятельности, а также предусмотрел меры по защите национальной энергосистемы от нерегулируемого майнинга, пишет «Ъ».

В BitRiver отмечают, что развитие американского рынка замедлено ростом цен на электроэнергию, сокращением доходности майнинга и отменой налоговых льгот. «К тому же подавляющее большинство оборудования приобреталось американскими майнерами в кредит, поэтому многие слишком закредитованные компании находятся в процессе банкротства или уже обанкротились», – поясняют эксперты.

В России майнинговые мощности растут за счет регионов, в которых цены на электроэнергию остаются относительно низкими. Это Иркутская и Свердловская области, Красноярский край и другие, говорит директор по маретингу EMCD Алиса Цуканова. Она также добавляет, что в этих регионах присутствует «благоприятный для майнинга климат», позволяющий не тратить дополнительные средства для охлаждения оборудования.



На росте майнинга в России может сказаться государственное регулирование и работа контролирующих органов, отмечает сооснователь 51ASIC Михаил Брежнев. Законопроект о регулировании майнинга был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года, но до сих пор не прошел ни одного чтения. Еще один фактор риска — усиление санкций в отношении компаний, банков, бирж и инвесторов, которые работают с российскими майнерами, заключает Брежнев.