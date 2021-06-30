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30 June 2021

Россия по темпам подключения камер вышла на второе место в мире

Число камер в стране выросло более чем на 10,1%, и теперь их общее число превысило 15 миллионов.

Россия вышла на второе место по темпам роста количества камер видеонаблюдения, сообщает «Ъ» со ссылкой на исследование агентства Telecom Daily за первое полугодие 2021 года. «Число камер в стране выросло более чем на 10,1%. Впереди — Южная Корея (почти на 30%), на третьем месте — Великобритания (на 10%)», — говорится в пресс-лелизе агентства.

В абсолютных цифрах Россия по числу камер видеонаблюдения остается на третьем месте, на которое поднялась в конце прошлого года. Но отрыв первой тройки от остальных очень велик. Так, занимающая четвертое место Германия уступает в 2,7 раза (5,6 млн камер), отмечают в Telecom Daily. Лидируют в мире по числу видеокамер Китай и США — с 204,7 млн и 54,8 млн штук соответственно.

Также Россия на третьем месте по количеству камер на тысячу человек. По оценке аналитиков, 58,3% камер в России установлены коммерческими организациями, 32,9% — за государственный счет, еще 8,8% поставили граждане.

По мнению экспертов, наибольший вклад в рост числа камер вносит государство. «Динамика обусловлена активностью госсектора и масштабированием таких проектов, как "Безопасный город", видеофиксация нарушений ПДД и других»,— говорит ведущий консультант по физической безопасности центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Павел Асташкин. Бизнес сейчас переживает непростые времена, поэтому вряд ли вносит ключевой вклад, полагает он.

Возможно, что в 58,3% формально коммерческих камер могли попасть комплексы фото- и видеофиксации, установленные в рамках концессионных договоров с субъектами РФ, добавляет директор по комплексным продажам «Крок» Олег Майданский.

Почти все программное обеспечение для видеоаналитики, которое используется в таких проектах, как «Безопасный город», российское, но в аппаратной части применяется преимущественно китайское и корейское оборудование, отмечает Майданский.

На рынке не так много примеров массового отечественного производства средств видеонаблюдения, подтверждает исполнительный директор технологической практики PwC в России Артем Семенихин:

«Редкие образцы зачастую недоступны частному сектору или имеют серьезную специализацию, тогда как рынок камер общего назначения и наиболее интересного сегмента IP-камер принадлежит компаниям из Китая, Тайваня и Германии».

К основным трудностям масштабирования систем видеонаблюдения эксперты относят их обслуживание. «Если в городе появились 200 камер, то в бюджете должны быть заложены средства на их обслуживание, а также на закупку систем для хранения видеопотока»,— объясняет Олег Майданский.

Риски же в данном случае связаны с обеспечением информационной безопасности, отмечает Асташкин: «При таком количестве собираемых данных, в том числе персональных, высоки риски несанкционированного доступа к ним».

 

Напомним, власти РФ в данный момент создают единую платформу видеонаблюдения. В течение пяти лет все системы видеонаблюдения в стране могут подключить к единому контуру из «умных» камер с функцией первичного анализа, потратив на это порядка четверти триллиона рублей.

«РосКомСвобода», в свою очередь, выступает за принятие законодательных либо судебных мер для введения моратория на использование систем распознавания лиц, которые являются технологиями двойного назначения и должны быть запрещены до тех пор, пока не будет обеспечена полная прозрачность и безопасность их использования для граждан.

152-ФЗ распознавание лиц слежка рейтинг биометрия

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