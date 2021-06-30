Россия по темпам подключения камер вышла на второе место в мире

Россия вышла на второе место по темпам роста количества камер видеонаблюдения, сообщает «Ъ» со ссылкой на исследование агентства Telecom Daily за первое полугодие 2021 года. «Число камер в стране выросло более чем на 10,1%. Впереди — Южная Корея (почти на 30%), на третьем месте — Великобритания (на 10%)», — говорится в пресс-лелизе агентства.

В абсолютных цифрах Россия по числу камер видеонаблюдения остается на третьем месте, на которое поднялась в конце прошлого года. Но отрыв первой тройки от остальных очень велик. Так, занимающая четвертое место Германия уступает в 2,7 раза (5,6 млн камер), отмечают в Telecom Daily. Лидируют в мире по числу видеокамер Китай и США — с 204,7 млн и 54,8 млн штук соответственно.

С начала года в России стало на 10% больше камер видеонаблюдения, в основном за счет госпроектовhttps://t.co/AmTIiskMhQ — The Bell (@ru_thebell) June 30, 2021

Также Россия на третьем месте по количеству камер на тысячу человек. По оценке аналитиков, 58,3% камер в России установлены коммерческими организациями, 32,9% — за государственный счет, еще 8,8% поставили граждане.

Россия за полгода поднялась с четвертого на второе место в мире по темпам роста числа камер видеонаблюдения. На первом месте – Южная Корея https://t.co/wVALHLw3X4 — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) June 30, 2021

По мнению экспертов, наибольший вклад в рост числа камер вносит государство. «Динамика обусловлена активностью госсектора и масштабированием таких проектов, как "Безопасный город", видеофиксация нарушений ПДД и других»,— говорит ведущий консультант по физической безопасности центра сетевых решений «Инфосистемы Джет» Павел Асташкин. Бизнес сейчас переживает непростые времена, поэтому вряд ли вносит ключевой вклад, полагает он.



Возможно, что в 58,3% формально коммерческих камер могли попасть комплексы фото- и видеофиксации, установленные в рамках концессионных договоров с субъектами РФ, добавляет директор по комплексным продажам «Крок» Олег Майданский.



Почти все программное обеспечение для видеоаналитики, которое используется в таких проектах, как «Безопасный город», российское, но в аппаратной части применяется преимущественно китайское и корейское оборудование, отмечает Майданский.



На рынке не так много примеров массового отечественного производства средств видеонаблюдения, подтверждает исполнительный директор технологической практики PwC в России Артем Семенихин:

«Редкие образцы зачастую недоступны частному сектору или имеют серьезную специализацию, тогда как рынок камер общего назначения и наиболее интересного сегмента IP-камер принадлежит компаниям из Китая, Тайваня и Германии».

К основным трудностям масштабирования систем видеонаблюдения эксперты относят их обслуживание. «Если в городе появились 200 камер, то в бюджете должны быть заложены средства на их обслуживание, а также на закупку систем для хранения видеопотока»,— объясняет Олег Майданский.



Риски же в данном случае связаны с обеспечением информационной безопасности, отмечает Асташкин: «При таком количестве собираемых данных, в том числе персональных, высоки риски несанкционированного доступа к ним».

Напомним, власти РФ в данный момент создают единую платформу видеонаблюдения. В течение пяти лет все системы видеонаблюдения в стране могут подключить к единому контуру из «умных» камер с функцией первичного анализа, потратив на это порядка четверти триллиона рублей.



«РосКомСвобода», в свою очередь, выступает за принятие законодательных либо судебных мер для введения моратория на использование систем распознавания лиц, которые являются технологиями двойного назначения и должны быть запрещены до тех пор, пока не будет обеспечена полная прозрачность и безопасность их использования для граждан.