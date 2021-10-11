Роскомнадзор потребовал от Twitch отчитаться о недавней масштабной утечке

Роскомнадзор направил запрос сервису Twitch по поводу масштабной утечки. Он потребовал предоставить детальную информацию по этому инциденту.

Запрос направили в американский офис компании, сообщают «Ведомости». Если Twitch не ответит или откажется предоставлять данные в течение месяца, компании грозит штраф до пяти тысяч рублей по статье «непредоставление сведений (информации)».

Источник «Ведомостей» отметил, что в Роскомнадзор могут обратиться граждане, пострадавшие от утечки, и потребовать компенсацию:

«Ситуация, когда личные данные пользователей оказываются в свободном доступе, неприемлема. На сегодняшний день жалоб от российских граждан по факту утечки персональных данных пользователей указанного интернет-сервиса в Роскомнадзор не поступало».

В своём Telegram-канале РКН также опубликовал небольшую памятку для граждан, которые хотели бы пожаловаться на разглашение своих персональных данных.

В начале октября текущего года неизвестный хакер опубликовал на 4chan пост под названием «Утечки Twitch, часть первая». Там он оставил ссылку на торрент-файл с архивом на 125 Гб, где содержались исходный код платформы и файлы проекта Vapor — предполагаемого конкурента Steam от Amazon Game Studios. Компания подтвердила «слив». В том же треде опубликовали таблицу с заработком 10 тысяч популярных стримеров с августа 2019 по сентябрь 2021 года, среди них были и российские.