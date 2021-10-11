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11 октября 2021

Роскомнадзор потребовал от Twitch отчитаться о недавней масштабной утечке

Если Twitch не ответит на запрос или откажется предоставлять данные в течение месяца, компании грозит штраф до пяти тысяч рублей по статье «непредоставление сведений».

Роскомнадзор направил запрос сервису Twitch по поводу масштабной утечки. Он потребовал предоставить детальную информацию по этому инциденту.

Запрос направили в американский офис компании, сообщают «Ведомости». Если Twitch не ответит или откажется предоставлять данные в течение месяца, компании грозит штраф до пяти тысяч рублей по статье «непредоставление сведений (информации)».

Источник «Ведомостей» отметил, что в Роскомнадзор могут обратиться граждане, пострадавшие от утечки, и потребовать компенсацию:

«Ситуация, когда личные данные пользователей оказываются в свободном доступе, неприемлема. На сегодняшний день жалоб от российских граждан по факту утечки персональных данных пользователей указанного интернет-сервиса в Роскомнадзор не поступало».

 

В своём Telegram-канале РКН также опубликовал небольшую памятку для граждан, которые хотели бы пожаловаться на разглашение своих персональных данных.

 

В начале октября текущего года неизвестный хакер опубликовал на 4chan пост под названием «Утечки Twitch, часть первая». Там он оставил ссылку на торрент-файл с архивом на 125 Гб, где содержались исходный код платформы и файлы проекта Vapor — предполагаемого конкурента Steam от Amazon Game Studios. Компания подтвердила «слив». В том же треде опубликовали таблицу с заработком 10 тысяч популярных стримеров с августа 2019 по сентябрь 2021 года, среди них были и российские.

Роскомнадзор 152-ФЗ утечки 195-ФЗ Twitch

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