Роскомнадзор запретил каналу Disney транслировать и так недоступный для РФ мультфильм Out

«Роскомнадзор направил профилактическое письмо в адрес телеканала «Канал Disney» с разъяснением норм российского законодательства», — сообщило российское надзорное ведомство в официальном пресс-релизе.

Мультфильм Out, созданный компаниями Pixar и Walt Disney Studios в 2020 году, рассказывает о молодом человеке, который собирается переехать в город вместе со своим парнем и боится сообщить родителям о своей ориентации. https://t.co/gb3bFIZjZx — Новая Газета (@novaya_gazeta) May 28, 2021

Речь идёт об анимационном фильме Out, главный герой которого является геем. Роскомнадзор напомнил, что в России информация, «отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения», запрещена для распространения среди детей. Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей.

Короткометражный мультфильм «Out» создала принадлежащая Disney анимационная студия Pixar. Он вышел в 2020 году на недоступной в России стриминговой платформе Disney+ (если перейти на сайт из РФ, платформа не даст вам возможности зарегистрироваться или вообще каким бы то ни было способом воспользоваться ей). Это первый мультфильм Pixar с главным героем геем. В феврале 2021 он попал в шорт-лист премии «Оскар» в категории короткометражных мультфильмов.

В пресс-службе Disney в России заявили РБК, что мультфильм Out, из-за которого Роскомнадзор направил предупреждение телеканалу, вообще не планировался к показу в России. «Данный контент не заявлен в программе Канала Disney, не был в эфире и не планируется к показу», — сообщили в пресс-службе.

«Скоро детям можно будет показывать вообще только про войну», — саркастически отмечает зампредседателя РОО «Демократический выбор», блогер Кирилл Шулика.