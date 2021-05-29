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29 мая 2021 г. 6:58

Роскомнадзор запретил каналу Disney транслировать и так недоступный для РФ мультфильм Out

Надзорное ведомство направило в адрес детского телеканала «профилактическое письмо», поскольку в данном мультфильме главный герой является геем, а следовательно — в нём содержится информация, «отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения».

«Роскомнадзор направил профилактическое письмо в адрес телеканала «Канал Disney» с разъяснением норм российского законодательства», — сообщило российское надзорное ведомство в официальном пресс-релизе.

 

 

Речь идёт об анимационном фильме Out, главный герой которого является геем. Роскомнадзор напомнил, что в России информация, «отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения», запрещена для распространения среди детей. Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей.

 

Короткометражный мультфильм «Out» создала принадлежащая Disney анимационная студия Pixar. Он вышел в 2020 году на недоступной в России стриминговой платформе Disney+ (если перейти на сайт из РФ, платформа не даст вам возможности зарегистрироваться или вообще каким бы то ни было способом воспользоваться ей). Это первый мультфильм Pixar с главным героем геем. В феврале 2021 он попал в шорт-лист премии «Оскар» в категории короткометражных мультфильмов.

 

 

В пресс-службе Disney в России заявили РБК, что мультфильм Out, из-за которого Роскомнадзор направил предупреждение телеканалу, вообще не планировался к показу в России. «Данный контент не заявлен в программе Канала Disney, не был в эфире и не планируется к показу», — сообщили в пресс-службе.

 

«Скоро детям можно будет показывать вообще только про войну», — саркастически отмечает зампредседателя РОО «Демократический выбор», блогер Кирилл Шулика.

Роскомнадзор 436-ФЗ ЛГБТ пропаганда гомосексуализма Disney Pixar

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