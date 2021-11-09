Фильмы с «сексуальными девиациями» хотят вносить в реестр запрещённой информации

Роскомнадзор рассматривает возможность введения запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальных девиаций». Те же запреты предлагается прописать в статье закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации.



Надзорное ведомство представило презентацию с такими предложениями на заседании Общественного совета при РКН, сообщают «Ведомости».



К «секс-девиациям» относятся: педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, «причиняющие вред здоровью». Под запрет могут попасть и «нетрадиционные сексуальные отношения».



«Сейчас прокатчики и так вырезают из фильмов сцены однополого секса — как по своей инициативе, так и по требованию Минкульта, — отмечает Telegram-канал «ЧТД». — Даже несмотря на то, что закон позволяет показывать их с пометкой 18+. Так, например, уже произошло с байопиком про Элтона Джона „Рокетмен“ и британской драмой о деменции „Супернова“».



Теперь же весь контент с «нетрадиционным сексом» хотят включить в реестр запрещённой информации, который ведёт РКН, и все страницы с которой провайдеры должны блокировать. Кроме того, запрет на показ закрепят в законе о так называемой «гей-пропаганде среди несовершеннолетних».

Сеть уже отреагировала на данную инициативу соответствующим образом:

Если запретить показывать в кино преступность, то она исчезнет! А если запретить показывать в кино дармоедов, то исчезнет Роскомнадзор https://t.co/GUQEzjhtg2 — РИП Новости (@riarip) November 9, 2021

Роскомнадзор возмутился показами в онлайн-кинотеатрах фильмов и сериалов с «нетрадиционными сексуальными отношениями»

А изнасилованиями заключённых и пытками черенками,— Роскомнадзор почему-то не возмутился. — per4atki (@Per4atkiPav) November 9, 2021

Жопа есть,а слова нет

🤦🏻

"Роскомнадзор может запретить онлайн-кинотеатрам показывать фильмы и сериалы с нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями

(педофилия, вуайеризм, эксгибиционизм, садизм,мазохизм)



Так что кто не посмотрел "Хрустальный"- торопитесь — Viktoria Schumacher (@vikschum) November 8, 2021

Чем старее Политбюро, тем меньше секса на экране. — Михаил (@18tgy5JIV5ko6BE) November 9, 2021

Да в СССР вообще мало у кого онлайн-кинотеатр был. Если только из-за границы кто привезёт. Чешский или гэдээровский. — Adskiy Sotona (@fat_belfegor) November 9, 2021