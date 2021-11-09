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9 ноября 2021

Фильмы с «сексуальными девиациями» хотят вносить в реестр запрещённой информации

Роскомнадзор рекомендовал запретить онлайн-кинотеатрам показ фильмов и сериалов с любыми нетрадиционными сексуальными отношениями.

Роскомнадзор рассматривает возможность введения запрета для онлайн-кинотеатров на показ фильмов и сериалов с пропагандой «нетрадиционных сексуальных отношений и сексуальных девиаций». Те же запреты предлагается прописать в статье закона о СМИ о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации.

Надзорное ведомство представило презентацию с такими предложениями на заседании Общественного совета при РКН, сообщают «Ведомости».

К «секс-девиациям» относятся: педофилия, эксгибиционизм, садизм и мазохизм, «причиняющие вред здоровью». Под запрет могут попасть и «нетрадиционные сексуальные отношения».

«Сейчас прокатчики и так вырезают из фильмов сцены однополого секса — как по своей инициативе, так и по требованию Минкульта, — отмечает Telegram-канал «ЧТД». — Даже несмотря на то, что закон позволяет показывать их с пометкой 18+. Так, например, уже произошло с байопиком про Элтона Джона „Рокетмен“ и британской драмой о деменции „Супернова“».

Теперь же весь контент с «нетрадиционным сексом» хотят включить в реестр запрещённой информации, который ведёт РКН, и все страницы с которой провайдеры должны блокировать. Кроме того, запрет на показ закрепят в законе о так называемой «гей-пропаганде среди несовершеннолетних».

 

Сеть уже отреагировала на данную инициативу соответствующим образом:

 

 

 

 

 

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