ESET: 77% россиян подозревают свои мобильные устройства в слежке

Международный разработчик антивирусных решений Eset выяснил, насколько серьёзно боятся россияне сбора персональных данных, и как влияет этот страх на пользовательское поведение, сообщает CNews, в распоряжении которого есть результаты исследования.

Исследование Eset: 77% россиян уверены, что за ними следят через мобильные устройства и гаджеты https://t.co/wl4Q1Kitio — CNews.ru top news (@CNewsRU_tops) August 12, 2021

Выяснилось, что большинство жителей страны (77%) уверены, что за ними осуществляется слежка с помощью современных мобильных устройств. Меньше всего это утверждение беспокоит молодое поколение: 35% опрошенных 18-24 лет считают, что подобный страх – проявление паранойи. Сильнее о потенциальной слежке волнуются люди 35+ и старше.

39,5% респондентов думают, что отслеживается история поиска на всех гаджетах, 25,5% — что передаются все действия, которые производятся на устройстве, 14,1% — что за ними следят при помощи микрофона и камеры, а 20,9% уверены в использовании всех вышеперечисленных средств.

Настройку таргетированной рекламы 65% опрошенных назвали основной причиной сбора персональных данных. По мнению 47 и 39% респондентов, информацию используют спецслужбы и мошенники соответственно.

Больше всего россияне боятся, что мошенники используют их личные данные, утечки интимных видео и фотографий, чтения переписки и прослушивания разговоров, а также изучения привычек и интересов на основе истории поиска.



Чтобы избежать потенциальной слежки, 45% опрошенных отключают на гаджетах геопозицию, 39% проверяют возможность доступа к данным у приложений, еще 34 и 32% стараются не обсуждать личные темы по телефону и не подключаться к общественному Wi-Fi.



В опросе участвовали 1,1 тыс. россиян из городов с населением более 1 млн человек.

Весной текущего года компания «AliExpress Россия» выяснила, что самыми популярными покупками россиян стали как раз таки мобильные и «умные» устройства (согласно данным о продажах за 2020 год). Самыми активными регионами, помимо Москвы и Петербурга, оказались Новосибирск, Волгоград, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Калининград, Самара, Уфа и Челябинск. Наибольший вес в потребительской онлайн-корзине россиян (33% в денежном выражении) приходится на смартфоны. При этом чаще всего россияне заказывали модели Xiaomi POCO X3, Xiaomi Redmi Note 9 и Apple iPhone XR.



В 2019 году аналитики МТС заметили рост интереса россиян не столько к смартфонам, сколько к сопутствующим гаджетам — смарт-часам, наушникам, беспроводным зарядным устройствам и датчикам самого разного назначения. Подобную тенденцию наблюдала и компания «Связной».

По словам эксперта «РосКомСвободы» по информационной безопасности Вадима Лосева, в ситуации, что пользователи ощущают некую тревогу о возможной слежке, и в то же время добровольно приобретают средства сбора данных о них, нет противоречий:

«У россиян есть важные потребности — связь с другими людьми, использование благ современной цифровой экономики, при этом есть минусы — возможная слежка».

«Россияне не видят удобного варианта получить первое без второго, и выбирают получать и то, и другое — настолько важно для них первое», — отмечает он.