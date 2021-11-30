«Ростех» разрабатывает нейросеть для предсказания массовых беспорядков

«Ростех» разрабатывает специальное программное обеспечение (СПО), которое поможет федеральным и региональным властям предсказывать массовые беспорядки, а также предотвращать их эскалацию. Работы ведутся в рамках проекта МЧС «Безопасный город». Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Искусственный интеллект будет делать прогнозы на основе публикаций в СМИ, постов в соцсетях, уличного видеонаблюдения и других даннх. Нейросеть также должна распознавать религиозные конфликты и «антиполицейские проявления». Если протесты уже начались, система для «предотвращения эскалации» должна анализировать число участников митинга, «поведение зачинщиков», направление движения толпы и т.д. Сколько на эту систему потратят из бюджета — точно неясно.

Руководитель проектного офиса «Безопасного города» в Объединенной приборостроительной корпорации Андрей Мишурный подтвердил разработку программы. В основе прогнозирования массовых беспорядков будут лежать методы машинного обучения, добавил он.



В МЧС заявили, что проект методики программы уже направлен на согласование в органы власти. «Ъ» ознакомился с ним. В качестве примеров массовых беспорядков в нем приведены драка на Хованском кладбище в Москве в 2016 году, акции «Ставрополье — не Кавказ» в 2013 году, столкновения на Манежной площади в Москве в 2010 году.