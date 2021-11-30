Нужна юр.помощь?
Новости
30 ноября 2021

«Ростех» разрабатывает нейросеть для предсказания массовых беспорядков

Прогнозы прогнозы будут делаться на основе анализа сообщений в СМИ, данных из соцсетей, «умных» камер и других источников.

«Ростех» разрабатывает специальное программное обеспечение (СПО), которое поможет федеральным и региональным властям предсказывать массовые беспорядки, а также предотвращать их эскалацию. Работы ведутся в рамках проекта МЧС «Безопасный город». Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Искусственный интеллект будет делать прогнозы на основе публикаций в СМИ, постов в соцсетях, уличного видеонаблюдения и других даннх. Нейросеть также должна распознавать религиозные конфликты и «антиполицейские проявления». Если протесты уже начались, система для «предотвращения эскалации» должна анализировать число участников митинга, «поведение зачинщиков», направление движения толпы и т.д. Сколько на эту систему потратят из бюджета — точно неясно.

Руководитель проектного офиса «Безопасного города» в Объединенной приборостроительной корпорации Андрей Мишурный подтвердил разработку программы. В основе прогнозирования массовых беспорядков будут лежать методы машинного обучения, добавил он.

В МЧС заявили, что проект методики программы уже направлен на согласование в органы власти. «Ъ» ознакомился с ним. В качестве примеров массовых беспорядков в нем приведены драка на Хованском кладбище в Москве в 2016 году, акции «Ставрополье — не Кавказ» в 2013 году, столкновения на Манежной площади в Москве в 2010 году.

протест соцсети ПО распознавание лиц МВД России софт МЧС Ростех Безопасный город нейросеть массовые беспорядки

Поделитесь материалом

Похожие статьи

В Иркутске запустили комплекс видеонаблюдения, фотовидеофиксации и мониторинга окружающей среды
Систему «Безопасный город» с распознаванием лиц внедрят по всей России
10 суток ареста на основании данных из системы распознавания лиц
МВД раскритиковало законопроект МЧС о запуске «Безопасного города»
Система распознавания лиц теперь ищет протестующих
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности