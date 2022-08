«Мы про свою страну всё знаем» — Евгений Ройзман задержан за «повторную дискредитацию» армии

Задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. В его квартире, а также музее Невьянской иконы и в офисе основанного политиком фонда прошли обыски. Силовики нагрянули к нему домой с «болгаркой», видимо, намереваясь вскрыть дверь, но Ройзман сам впустил их в квартиру.

В полиции утром официально не комментировали причины задержания Ройзмана. Источники в правоохранительных органах сообщили, что дело против политика возбуждено из-за «публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ» (ст. 280.3 УК РФ).

Позже это подтвердил сам Ройзман журналистам из окна своей квартиры, где в это время шёл обыск:

По версии источников ряда СМИ, дело возбудили из-за «видео в его YouTube-канале».

«Юристы уточняют: у Ройзмана статья 280.3 УК РФ (повторная дискредитация ВС РФ) — если часть первая, то до трех лет лишения свободы и тогда будет некоторый шанс, что обойдется без СИЗО. Если часть вторая, то до пяти лет. У Яшина и Кара-Мурзы другая статья, 207.3 УК РФ (военные фейки, там до десяти лет)», – написал в своём Telegram главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев.

После ареста Ильи Яшина Ройзман оставался едва ли не последним известным российским политиком, жёстко выступавшим против так называемой «специальной военной операции» и остававшимся на свободе.

«Я только что послушала интервью Ройзмана Гордеевой. Сильный человек с трезвым, но наполненным собственными ценностями взглядом на мир. И вот сегодня его арестовали по статье о фейках. Все мужчины с этой фотографии — сегодня в тюрьме», – написала экс-мундеп Юлия Галямина.

Вход во двор, где находится Фонд Ройзмана, силовики перекрыли, требуюя у прохожих объяснений, куда они идут.

Обыски в квартире политика проводились в присутствии понятых, но при этом адвоката Владислава Идамжапова впустили только спустя два часа после начала следственных действий.

После обыска Ройзмана вывели из квартиры, где на лестничной его успели заснять журналисты.

«Целый отряд! С бензопилой! Пришли арестовывать Ройзмана. Вот стыдоба-то!» – прокомментировала соответствующее видео активистка, правозащитница и бывший политтехнолог Марина Литвинович.

На выходе Ройзман сказал, что обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ — (это до трех лет лишения свободы):

После этого силовики отвели политика в музей Невьянской иконы, где также провели обыск с его участием.

Адвокат Идамжапов сообщил, что в музее ничего интересного для следствия не нашли. Ройзман провёл экскурсию для силовиков, все с интересом слушали. После политика увезли в ГСУ МВД. «Завтра, возможно, повезут в Москву», – отметил Дмитрий Колезев.

Идамжапов также сказал, что планирует обжаловать следственные действия в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которые проводились без его участия.

«Удивительно, что силовики, вломившиеся к Ройзману, были только в бронежилетах. Странно, что танк не подогнали. Эффект устрашения от слитого в помойный канал видео неполный», – иронизирует Любовь Соболь.

Об этих событиях высказался даже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В своём видеообращении он заявил, что Ройзман «заслуживает справедливости и уважения»:

Поддержать Ройзмана пришёл Дмитрий Бахтин, которому Фонд Ройзмана помог собрать 160 млн рублей на лечение сына Миши. У мальчика была СМА (спинальная мышечная атрофия) и ему требовался укол незарегистрированного в России препарата «Золгенсма». К Новому году деньги удалось собрать, в феврале Мише сделали инъекцию.

«Сын сейчас живёт, развивается, улыбается каждый день, – сказал Бахтин журналистам. – И невозможно смотреть на все эти „следственные действия“. Кроме как первобытной дикостью и беспомощностью я охарактеризовать это не могу».

Выступил со словами поддержки также известный врач-невролог Александр Курмышкин: «Сейчас наказывается мнение — как нашу общую возможность иметь что-либо собственное, своё, которое не разрешено. На нём поставлена печать, что мы об этом думать не можем. Сейчас общество понесёт огромную потерю, потому что Евгений собирал людей, которые хотят помочь и объединял с теми, кто может помочь. Он делал то, что нужно каждому из нас, так что это удар по каждому из нас — даже по тем, кто находится далеко. Теперь получается, что надо не помогать, надо не иметь собственного мнения, и вообще нельзя ничего делать».

«Каждый час остановки деятельности Евгения Вадимовича — это минимум одна неспасённая жизнь», — добавил Дмитрий Бахтин.

«Задержан смелый, честный, прямой Человек», – считает известный травматолог-ортопед, доктор Андрей Волна.

Ему вторит историк, востоковед, религиовед, доктор исторических наук Андрей Зубов:

«Возбуждение против Евгения Ройзмана уголовного дела по статье 280.3 УК РФ касается не только Евгения Ройзмана, конечно. Причем в самом буквальном смысле, – рассуждает „яблочник“ Лев Шлосберг. – Это дело касается всех, кто не согласен с государственной политикой властей России (временных властей, напомню) и готов мирно, без призывов к насилию, выражать своё несогласие с властями, как это гарантирует Конституция. Таких людей — миллионы. Их намного больше, чем хочется представлять властям. Возбуждение уголовного дела против Ройзмана не изменит личную позицию ни одного из этих людей. Их отношение к властям России и проводимой ими политике только ужесточится. Отношения власти и общества в России зашли в полный тупик».

«Очередное политизированные уголовное дело», – считает известный адвокат Калой Ахильгов.

«В начале августа я приехал в Екатеринбург и пришел на прием к Ройзман, – рассказывает кандидат в муниципальные депутаты по 2 округу города Троицка Арсений Шабанов. – Хотел попросить напутствия у человека, который известен всей стране как настоящий народный мэр. Евгений Вадимович не стал отговаривать меня от идеи баллотироваться в муниципальные депутаты, хотя предупредил, что риски в наше время крайне высоки. Сказал только, что я должен быть готов посвятить 5 лет своей жизни жителям города Троицка. А я думаю, каждый человек должен посвящать свою жизнь окружающим. Раз уж мы живем в своей стране, никто кроме нас не сделает её лучше. Сегодня Ройзмана задержали»

Yevgeny Roizman @roizmangbn is detained in Yekaterinburg, he is charged with Article 280.3. "Public dissemination of knowingly false information about the use of the armed forces of the Russian Federation".



Freedom to Roizman! #FreeRoizman #СвободуПолитзаключённым pic.twitter.com/1asvvQAwp6