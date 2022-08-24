«Мы про свою страну всё знаем» — Евгений Ройзман задержан за «повторную дискредитацию» армии

Задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. В его квартире, а также музее Невьянской иконы и в офисе основанного политиком фонда прошли обыски. Силовики нагрянули к нему домой с «болгаркой», видимо, намереваясь вскрыть дверь, но Ройзман сам впустил их в квартиру.

В полиции утром официально не комментировали причины задержания Ройзмана. Источники в правоохранительных органах сообщили, что дело против политика возбуждено из-за «публичных действий, направленных на дискредитацию использования вооруженных сил РФ» (ст. 280.3 УК РФ).

Позже это подтвердил сам Ройзман журналистам из окна своей квартиры, где в это время шёл обыск:

«280-я статья, часть третья. Дело [возбуждено] в Москве».

По версии источников ряда СМИ, дело возбудили из-за «видео в его YouTube-канале».

«Юристы уточняют: у Ройзмана статья 280.3 УК РФ (повторная дискредитация ВС РФ) — если часть первая, то до трех лет лишения свободы и тогда будет некоторый шанс, что обойдется без СИЗО. Если часть вторая, то до пяти лет. У Яшина и Кара-Мурзы другая статья, 207.3 УК РФ (военные фейки, там до десяти лет)», – написал в своём Telegram главред Republic и It`s My City Дмитрий Колезев.

После ареста Ильи Яшина Ройзман оставался едва ли не последним известным российским политиком, жёстко выступавшим против так называемой «специальной военной операции» и остававшимся на свободе.

Слева направо



— Владимир Кара-Мурза — арестован по делу о «фейках» об армии



— Андрей Пивоваров — арестован по делу о сотрудничестве с «нежелательной организацией»



— Евгений Ройзман — задержан по делу о «дискредитации» армии



— Илья Яшин — арестован по делу о «фейках» об армии pic.twitter.com/6h9AGR2Mxg — Холод (@holodmedia) August 24, 2022

«Я только что послушала интервью Ройзмана Гордеевой. Сильный человек с трезвым, но наполненным собственными ценностями взглядом на мир. И вот сегодня его арестовали по статье о фейках. Все мужчины с этой фотографии — сегодня в тюрьме», – написала экс-мундеп Юлия Галямина.

Вход во двор, где находится Фонд Ройзмана, силовики перекрыли, требуюя у прохожих объяснений, куда они идут.

Обыски в квартире политика проводились в присутствии понятых, но при этом адвоката Владислава Идамжапова впустили только спустя два часа после начала следственных действий.

После обыска Ройзмана вывели из квартиры, где на лестничной его успели заснять журналисты.

«Целый отряд! С бензопилой! Пришли арестовывать Ройзмана. Вот стыдоба-то!» – прокомментировала соответствующее видео активистка, правозащитница и бывший политтехнолог Марина Литвинович.

На выходе Ройзман сказал, что обвиняют по части 1 статьи 280.3 УК РФ — (это до трех лет лишения свободы):

«Мы про свою страну всё знаем. Ничего нового. <...> Часть один, 280.3. Фактически за одну фразу — „<спецоперация> в Украину“. Я везде её говорил. И сейчас скажу».

После этого силовики отвели политика в музей Невьянской иконы, где также провели обыск с его участием.

Адвокат Идамжапов сообщил, что в музее ничего интересного для следствия не нашли. Ройзман провёл экскурсию для силовиков, все с интересом слушали. После политика увезли в ГСУ МВД. «Завтра, возможно, повезут в Москву», – отметил Дмитрий Колезев.

Идамжапов также сказал, что планирует обжаловать следственные действия в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, которые проводились без его участия.

Предпринятые властями действия в отношении популярного уральского политика вызвали в обществе большой резонанс:

«Удивительно, что силовики, вломившиеся к Ройзману, были только в бронежилетах. Странно, что танк не подогнали. Эффект устрашения от слитого в помойный канал видео неполный», – иронизирует Любовь Соболь.

У Ройзмана обнаружили визитку директора польского музея икон.

Ройзман дискредитировал Шойгу польскими иконами, которые все были русофобскими. — Догоняй! Е7Ы09 🆗 (@mixvoronezh) August 24, 2022

Об этих событиях высказался даже губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В своём видеообращении он заявил, что Ройзман «заслуживает справедливости и уважения»:

«У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. И как любой человек он заслуживает справедливости и уважения. Я надеюсь, он их получит. Не могу не сказать про музей Невьянской иконы, который он создал. Я рассчитываю, что музей удастся сохранить, и он будет работать».

Поддержать Ройзмана пришёл Дмитрий Бахтин, которому Фонд Ройзмана помог собрать 160 млн рублей на лечение сына Миши. У мальчика была СМА (спинальная мышечная атрофия) и ему требовался укол незарегистрированного в России препарата «Золгенсма». К Новому году деньги удалось собрать, в феврале Мише сделали инъекцию.

«Сын сейчас живёт, развивается, улыбается каждый день, – сказал Бахтин журналистам. – И невозможно смотреть на все эти „следственные действия“. Кроме как первобытной дикостью и беспомощностью я охарактеризовать это не могу».

Выступил со словами поддержки также известный врач-невролог Александр Курмышкин: «Сейчас наказывается мнение — как нашу общую возможность иметь что-либо собственное, своё, которое не разрешено. На нём поставлена печать, что мы об этом думать не можем. Сейчас общество понесёт огромную потерю, потому что Евгений собирал людей, которые хотят помочь и объединял с теми, кто может помочь. Он делал то, что нужно каждому из нас, так что это удар по каждому из нас — даже по тем, кто находится далеко. Теперь получается, что надо не помогать, надо не иметь собственного мнения, и вообще нельзя ничего делать».

Александр Курмышкин



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА pic.twitter.com/5JPETWwJ2D — Republic (@Republic_Mag) August 24, 2022

«Каждый час остановки деятельности Евгения Вадимовича — это минимум одна неспасённая жизнь», — добавил Дмитрий Бахтин.

«Задержан смелый, честный, прямой Человек», – считает известный травматолог-ортопед, доктор Андрей Волна.

Ему вторит историк, востоковед, религиовед, доктор исторических наук Андрей Зубов:

«Полная солидарность с Евгением Вадимовичем Ройзманом».

«Возбуждение против Евгения Ройзмана уголовного дела по статье 280.3 УК РФ касается не только Евгения Ройзмана, конечно. Причем в самом буквальном смысле, – рассуждает „яблочник“ Лев Шлосберг. – Это дело касается всех, кто не согласен с государственной политикой властей России (временных властей, напомню) и готов мирно, без призывов к насилию, выражать своё несогласие с властями, как это гарантирует Конституция. Таких людей — миллионы. Их намного больше, чем хочется представлять властям. Возбуждение уголовного дела против Ройзмана не изменит личную позицию ни одного из этих людей. Их отношение к властям России и проводимой ими политике только ужесточится. Отношения власти и общества в России зашли в полный тупик».

«Очередное политизированные уголовное дело», – считает известный адвокат Калой Ахильгов.

«В начале августа я приехал в Екатеринбург и пришел на прием к Ройзман, – рассказывает кандидат в муниципальные депутаты по 2 округу города Троицка Арсений Шабанов. – Хотел попросить напутствия у человека, который известен всей стране как настоящий народный мэр. Евгений Вадимович не стал отговаривать меня от идеи баллотироваться в муниципальные депутаты, хотя предупредил, что риски в наше время крайне высоки. Сказал только, что я должен быть готов посвятить 5 лет своей жизни жителям города Троицка. А я думаю, каждый человек должен посвящать свою жизнь окружающим. Раз уж мы живем в своей стране, никто кроме нас не сделает её лучше. Сегодня Ройзмана задержали»

Yevgeny Roizman @roizmangbn is detained in Yekaterinburg, he is charged with Article 280.3. "Public dissemination of knowingly false information about the use of the armed forces of the Russian Federation".



Freedom to Roizman! #FreeRoizman #СвободуПолитзаключённым pic.twitter.com/1asvvQAwp6 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) August 24, 2022

«Женя за один личный приём для людей и города делает столько, сколько ни один из этих „правоохранителей“ никогда в жизни не сделает. Позорище!», – заявила юрист, одна из адвокатов Ройзмана Юлия Федотова.

«Ну, вот и всё, последний, – рассуждает журналист Александр Невзоров. – Феноменально добрый, честный и совестливый человек. И ужасно наивный. Я уговаривал его срочно уезжать, пока есть хоть какие-то „дырки“ в границах. Он же был уверен, что будет предельно аккуратен и не даст фашистам повода для ареста. СК долго и тщательно искал повод, 24 часа в сутки изучая все, что Евгений пишет, и прослушивая все, что он говорит. Повод так и не нашёлся. Тогда решили „брать и по ходу придумать обоснования“. Вот, „взяли“».

Ройзман — мужественный, честный и порядочный человек, яркий и популярный политик. Он очень нужен сейчас всем нам.

Свободу Евгению Ройзману! — ТЁТЯ РОЗА (@Anakoyher) August 24, 2022

«Дольше всех популярных политиков-антифашистов оставаясь на свободе, Женя Ройзман был исключением, подтверждающим правило. Утром 23 августа его арестовали за «дискредитацию ВС РФ». До 5 лет. <непечатное>. Екатеринбург, выходи,как Женя выходил за тебя! Свободу Ройзману!!!» – достаточно радикально высказался по этому поводу музыкальный критик Артемий Троицкий.

Сегодня - Ройзман. Завтра - я.

Один народ. Одна статья — Красная шапочка (@In_a_red_hat) August 24, 2022

«Задержан последний всероссийски известный и остававшийся в России политик, который против <спецоперации> и Путина. Евгений Ройзман», – написал в Twitter соратник Алексея Навального Иван Жданов.

«Один из самых свободных, достойных и великодушных людей в несвободной, недостойной и малодушной российской действительности», – считает писатель, историк Григорий Чхартишвили (Борис Акунин).

Это было предсказуемо. Лишь вопрос времени. Честному человеку сейчас не место в России, только в тюрьме. Но Ройзман, я уверен, справится. — ФЕЙГИН LIVE (@FeyginMark4) August 24, 2022

«Задержали Евгения Ройзмана за якобы „дискредитацию“ армии РФ, – написал в своём Telegram известный адвокат Иван Павлов. – До этого его трижды штрафовали по аналогичной административной статье, но теперь ему грозит уголовный срок по ст. 280.3 УК РФ. Это новый состав, ответственность за который ввели в марте этого года, под „специальную военную операцию“ для тех, кто имеет смелость высказываться против. Напомню, что 16 августа оштрафовали Юрия Шевчука также по административной статье о дискредитации российской армии. Евгению и всем тем, кто остается в России и продолжает сопротивляться хунте, сил и поддержки».

Женя Ройзман. С как солидарность.



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА pic.twitter.com/YqNVJStk3W — aavst2055 (@aavst20551) August 24, 2022

«Желаю Евгению Ройзману и всем пострадавшим от политических репрессий сил, уверенности в поддержке общества и скорейшей свободы. Свобода неизбежна», – также заявил Шлосберг.

Не остались равнодушными к происходящим событиям и представители властей. Но по-своему. Так, глава инфокомитета Госдумы Александр Хинштейн написал:

«Тем, кто будет пытаться лепить великомученика из задержанного Ройзмана, нелишне напомнить историю этого „святого человека“. И дело даже не в его судимости „по малолетке“».

Он сослался на книгу «Ловцы банд», посвящённой истории борьбы с оргпреступностью на Урале, где говорится о том, что экс-мэр Екатеринбурга рос с «уралмашевскими», занимался вместе с ними коммерцией, в частности — обменными пунктами. Также там намекается на сотрудничество Ройзмана с одним из «самых успешных уралмашевских коммерсантов» Константином Патрушевым.

Алексей Брагин, житель Екатеринбурга, которому недавно фонд Ройзмана помог выкупить квартиру, выступил в поддержку политика (сам он, его жена и трое маленьких детей не слышат с рождения, они попали в трудную ситуацию и могли лишиться единственного жилья):

«Я не поверил, когда прочитал новости о задержании Ройзмана. Так не должно быть! Его нужно освободить! Он не преступник, а ангел хранитель для тех, кто попал в беду. Он помогает тем, кто уже не надеется на помощь. Такие люди нужны любому городу и любой стране. Я хочу, чтобы к нему отнеслись справедливо. И так же, как он относится ко всем людям, которые попали в беду. Без Ройзмана и его фонда многие потеряют надежду на помощь и справедливость. Я никогда не забуду, что он спас нашу семью».

В соцсетях также сообщается, что сторонники Евгения Ройзмана планируют провести акции протеста в Екатеринбурге, но о дате и месте ничего не сказано. Между тем у музея Невьянской иконы начались пикеты в поддержку экс-мэра. «Надо понимать, что только через личные приемы Ройзмана прошли тысячи людей. Многим Ройзман помог, некоторым — спас жизни детей. Это очень личная история для многих в Екатеринбурге», – напоминает Дмитрий Колезев.

Начались пикеты в поддержку Ройзмана у Музея Невьянской иконы. Надо понимать, что только через личные приемы Ройзмана прошли тысячи людей. Многим Ройзман помог, некоторым — спас жизни детей. Это очень личная история для большого количества людей в Екатеринбурге. pic.twitter.com/5gnOngFQ3Y — Dmitry Kolezev | Против войны! (@kolezev) August 24, 2022

«Также протест против обысков и задержания Евгения Ройзмана проходит и где-то в других районах Екатеринбурга», – сообщают «Вечерние ведомости», приложив фото плаката, которое пришло в редакцию анонимно.

Второй одиночный пикет в поддержку Евгения Ройзмана проходит перед Музеем Невьянской иконы, сообщает ЕАН.



По информации тг-канала, женщина приехала потому, что Ройзман помог ей и поспособствовал с похоронами мужа. https://t.co/S6jvpp9llj pic.twitter.com/fxSoFSbZtU — Тайга.🔥🔥🔥🔥 (@taygainfo) August 24, 2022

Протесты в Екатеринбурге после задержания Евгения Ройзмана абсолютно реальны. Власти могут столкнуться с серьезным сопротивлением после задержания популярного экс-мэра, говорят опрошенные проектом «Можем объяснить» эксперты.

«Лихорадочно вспоминаю, давал ли свою визитку Ройзману во время встречи? – рассуждает на тему протестов российский политолог, публицист и юрист, старший научный сотрудник Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов. – В соревнованиях „чья политическая морда шире“ Кремль решил взять новый „вес“. Не промахнулись бы, бывает — и у опытного спортсмена штанга падает в рывке. Ройзман — человек особенный. Он не либерал, он — Робин Гуд Урала, герой не столько интеллигентский, сколько народный. Это даже не „крепкий орешек“, а небольшой осколок Уральского хребта, отшлифованный до блеска миллионами пар русских башмаков, упорно лезших за Большой камень к вольной жизни. Неровен час, можно поскользнуться. Хотят сказать, что неприкасаемых нет, что либо уезжай, либо молчи, что будет теперь „чистое поле“ от Калиниграда до Владивостока и никакого Урала посередине, — это понятно. Но забыли , что есть и „неприкосновенные“: тронешь — дороже станет. Желаю Евгению спокойствия и выдержки. Он сам выбрал этот путь, знал, на что идет, уверен – пройдет с честью и достоинством».

UPD: Евгения Ройзмана доставят в Москву в рамках дела о «дискредитации армии», заявили в МВД.

Между тем, пикеты в поддержку экс-мэра продолжаются.

UPD2: «На Евгения Ройзмана составили протокол о задержании на 48 часов», – сообщил E1.RU адвокат политика Владислав Идамжапов.

С Идамжапова скоро возьмут подписку о неразглашении. На вопрос о том, носит ли дело политический характер, он прислал 66.RU атмосферную фотографию из кабинета следователя:

По его словам, обыск прошёл также в гараже Ройзмана. В ходе следственных действий не было изъято никаких ценностей, никаких документов, только мобильный телефон. «Что, в общем-то, логично», – добавил адвокат.

UPD3: Дмитрий Колезев выложил на YouTube видео о сегодняшних событиях.

UPD4: Екатеринбуржцы продолжают выходить на пикеты.

В Москве тоже проходят одиночные акции протеста. Возле Госдумы был задержан активист Андрей Созонюк.

Молодежное движение «Весна» организует в Екатеринбурге акцию в поддержку задержанного Евгения Ройзмана. Активисты говорят, что хотят выйти с плакатами в центр города.

Евгений Ройзман сегодня ночует в ИВС. После допроса его оставят под стражей, рассказал 66.RU его адвокат Владислав Идамжапов.

Свердловские молодежное отделение «яблочников» собирается провести массовый пикет в гайд-парке Екатеринбурга (тот, который на улице Ясная) в это воскресенье в поддержку Евгения Ройзмана.

UPD5: Меру пресечения для Ройзмана изберут в Екатеринбурге, его не будут этапировать в Москву.

Об этом сообщил его адвокат.

Материал будет дополняться.