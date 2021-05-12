Экс-главу Екатеринбурга Ройзмана за твиты о митинге отправили под арест на 9 суток

Бывший глава города Екатеринбурга Евгений Ройзман получил 9 суток административного ареста по ч.2 ст. 20.2 КоАП — за якобы организацию акции в поддержку Алексея Навального 31 января. Сегодня его также судят за якобы организацию акции 21 апреля (та же статья) через размещение ссылок на сайт Навального и за участие в этом же мероприятии (ч. 5 ст. 20.2 КоАП).

«Организацию вменяют за те мероприятия, в которых Евгений Ройзман участвовал, то есть за организацию митингов 31 января и 21 апреля. Третий протокол составлен по ч.5. ст. 20.2 КоАП РФ. Это участие в публичном мероприятии 21 апреля», — рассказала ранее адвокат Ройзмана Юлия Федотова.

По словам юриста, это первый случай, когда «нарушителю» вменяют одновременно и организацию, и участие в акции.

26 марта Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Ройзману два штрафа по 20 тыс. руб. (по ч.5 ст. 20.2 КоАП РФ) за участие в акциях в поддержку Навального, которые проходили в городе 23 и 31 января. Защита обжаловала данное решение.

«Восемь лет обучения в лучшем юридическом вузе России прошли зря. Первое, чему меня научили: «Никто не может быть привлечен за одно деяние». Нужно выбрать что-то одно. Я убеждена в этом», — заявила сегодня на суде Федотова.

На заседании судья зачитала протокол: «Ройзман в Twitter писал: "Твари. Надо выходить 31". Также Ройзман в той же соцсети оставил сообщение: "Они делают все возможное, чтобы 31 вышло как можно больше людей"». На это политик ответил, задекларировал свою гражданскую позицию и никого ни к чему не призывал. Судья спросила: «А зачем выносить свою позицию в общество?».

«Я же не в подростковых пабликах пишу. Я пишу у себя на странице. Я предполагаю, что несовершеннолетние могут даже порнофильмы смотреть, доступ-то открыт. Но это мое право — писать у себя на странице все, что я считаю нужным, если это не противоречит Конституциии и законодательству. Я свободный человек, делаю то, что считаю нужным», — говорил ранее Ройзман.

Завтра защита обжалует решение.

«Нужно собирать материалы в ЕСПЧ. В России уже нет ни на что надежды», — прокомментировала приговор Федотова.

13 мая мировой суд в Екатеринбурге должен рассмотреть административное дело Ройзмана об участии в деятельности нежелательной организации. В марте сотрудники правоохранительных органов задержали десятки человек, в том числе бывшего мэра Екатеринбурга, в московской гостинице «Измайлово Дельта», где планировался съезд муниципальных депутатов, организованный проектом «Объединённые демократы». Позже задержанных отпустили из полиции, составив административные протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ.

Суд дал 9 суток экс-главе Екатеринбурга по двум эпизодам, но как пояснила It’s My City защитник Юлия Федотова, по закону сроки ареста поглощаются, поэтому всего Ройзман будет отбывать 9 суток ареста, а не 18.

На этом судебные баталии не закончились. Сейчас его судят уже непосредственно за участие в акции Навального 21 апреля.