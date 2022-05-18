Российская «дочка» Google подаёт на банкротство

ООО «Гугл», российская структура Google, намерено обратиться в арбитражный суд о с заявлением о признании собственного банкротства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уведомление в реестре Федресурса.

Как говорится в сообщении, компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

В пресс-службе Google рассказали, что:

«Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета „Google Россия“ сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств».

При этом там добавили: «Мы знаем, что люди в России полагаются на наши сервисы для доступа к качественной информации, и мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы, такие как Поиск, YouTube, Gmail, Карты, Android и Play, нашим пользователям».

Google закрывает офис в России. Доступ к Поиску, YouTube, Gmail, Картам, Android и Play для российских пользователей сохранится. pic.twitter.com/n231jJH11d — Север.Реалии (@severrealii) May 18, 2022

На данный момент на Google судом по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей, который компания должна была добровольно выплатить до 19 марта. В мае приставы РФ завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа. Помимо этого, сейчас в отношении российской «дочки» инициировано несколько исков в арбитражном суде, где истцами выступают российские СМИ.