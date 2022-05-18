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18 May 2022

Российская «дочка» Google подаёт на банкротство

По словам пресс-службы, арест банковского счёта компании сделал невозможным функционирование российского офиса, при этом сервис заверил, что продолжит предоставлять россиянам свои бесплатные услуги.
Фото: DNS-клуб

ООО «Гугл», российская структура Google, намерено обратиться в арбитражный суд о с заявлением о признании собственного банкротства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на уведомление в реестре Федресурса.

Как говорится в сообщении, компания с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

В пресс-службе Google рассказали, что:

«Некоторое время назад компания Google приостановила подавляющее большинство коммерческих операций в России. Сегодня мы сообщаем о том, что арест банковского счета „Google Россия“ сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, в том числе сохранение сотрудников и оплату труда в России, оплату поставщиков и подрядчиков, а также выполнение других финансовых обязательств».

При этом там добавили: «Мы знаем, что люди в России полагаются на наши сервисы для доступа к качественной информации, и мы продолжим предоставлять бесплатные сервисы, такие как Поиск, YouTube, Gmail, Карты, Android и Play, нашим пользователям».

 

 

На данный момент на Google судом по искам Роскомнадзора наложен оборотный штраф на сумму свыше 7,2 млрд рублей, который компания должна была добровольно выплатить до 19 марта. В мае приставы РФ завели в отношении компании Google дело о принудительном взыскании оборотного штрафа. Помимо этого, сейчас в отношении российской «дочки» инициировано несколько исков в арбитражном суде, где истцами выступают российские СМИ.

511-ФЗ Google 405-ФЗ банкротство

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