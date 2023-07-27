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27 July 2023

РЖД хочет внедрить биометрическую верификацию пассажиров

Для этого вместе с Минцифры, Минтрансом и Центр биометрических технологий (ЦБТ) компания в 2024 году проведёт эксперимент, который позволит пассажирам поездов дальнего следования подтверждать свою личность при помощи биометрии вместо проверки паспортов.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / svyaznoy.travel / Canva

По словам источника «Ъ», близкого к Правительству, Минтранс, Минцифры, ОАО РЖД и оператор единой биометрической системы ЦБТ готовятся провести эксперимент по использованию биометрии для аутентификации пассажиров поездов дальнего следования. Текущая версия «дорожной карты» предполагает, что проект начнется в первом квартале 2024 года.

В ЦБТ подтвердили, что возможность применять единую биометрическую систему для подтверждения личности при посадке на поезд прорабатывается:

«Использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности, а существующие способы оказания услуг должны быть сохранены».

В РЖД на запрос издания отметили, что вопрос использования биометрии пока изучается.

В Минцифры «Ъ» пояснили, что введение верификации по биометрии позволит избежать ситуаций, когда пассажир забыл паспорт и не смог сесть на поезд. В министерстве добавили, что введение биометрии повысит удобство и скорость идентификации пассажиров без предъявления паспорта.

Гендиректор и владелец OVISION (разрабатывает системы распознавания лиц) Михаил Козлов полагает, что для реализации проекта потребуется оснастить вагоны поездов планшетами с камерами, имеющими «достаточные характеристики для распознавания лиц» и специализированный софт. «Розничная стоимость такого устройства может составить около 100 тыс. руб. Но в случае реализации крупных проектов, предполагающих оснащение большого числа вагонов, цена может быть снижена вдвое»,— говорит он, добавляя, что в стоимость входят также монтаж и эксплуатация техники.

К 2025 году биометрическое распознавание, в том числе по лицу, можно будет использовать в России «практически на всех видах транспорта», полагает гендиректор NtechLab Сергей Сучков. Он добавляет, что с технологической точки зрения биометрический контроль пассажиров можно реализовать при помощи любого мобильного устройства с камерой, которое подключается к интернету или внутренней сети организации, занимающейся перевозками.

Источник «Ъ», знакомый с ходом переговоров по эксперименту, рассказал, что внедрение биометрии требует решения проблем со слабым покрытием интернета и создания «чистых зон», куда не будут допущены провожающие граждане. Также, по его словам, потребуется внесение поправок к закону о транспортной безопасности.

152-ФЗ распознавание лиц идентификация РЖД биометрия

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