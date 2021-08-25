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25 августа 2021

Samsung может удалённо отключить любой из своих телевизоров по всему миру

При помощи новой функции компания хочет бороться с незаконной продажей устройств, но она не даёт ответа, что будет, если к её серверам, управляющим телевизорами, получат доступ злоумышленники.

Samsung теперь может удалённо отключить любой из своих телевизоров по всему миру. Южнокорейская компания внедрила новую функцию TV Block в ответ на июльские беспорядки в ЮАР, которые привели к масштабным грабежам, в том числе на складах и магазинах Samsung. Цель нововведения смягчить последствия незаконной продажи товаров.

 

«TV Block это решение для удалённого обеспечения безопасности, которое определяет, включены ли телевизоры правильно, и гарантирует, что устройства могут использоваться только законными владельцами с действительным подтверждением покупки» пояснили в Samsung.

 

Блокировка телевизора активируется удалённо на всех украденных телевизорах, серийные номера которых попадают в специальный список на серверах компании. Происходит это следующим образом. После подключения телевизора к Интернету устройство проверяет этот список и автоматически включает блокировку всех функций, если обнаружит свой серийный номер в перечне.

В случае ошибки клиенты могут отправить подтверждение покупки и действительную лицензию на телевизор розничному продавцу Samsung или на электронную почту [email protected]. Востановление доступа произойдёт в течение 48 часов. 

 

 

Samsung заявляет, что блокировка телевизора — это инновационная функция, которая может оказать только положительное влияние на отрасль. Однако злоумышленники вполне способны взломать серверы компании и получить доступ к списку устройств, размышляют в издании Bleeping Computer.

 Компания не пояснила, коснётся ли работа TV Block так называемых «серых» телевизоров в России, отмечает CNews. «Серой» называют любую технику, приобретенную в другом государстве и ввезенную в страну в обход легальных дистрибьюторов бренда.

 

В 2020 году в Samsung заявляли, что могут удаленно блокировать smart-функции телевизоров, если те были произведены для использования на территории других государств или регионов. Россиянам тогда порекомендовали при покупке телевизоров проверять наличие сертификата EAC (Евразийского экономического союза) на конкретную модель.

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