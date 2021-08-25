Samsung может удалённо отключить любой из своих телевизоров по всему миру

Samsung теперь может удалённо отключить любой из своих телевизоров по всему миру. Южнокорейская компания внедрила новую функцию TV Block в ответ на июльские беспорядки в ЮАР, которые привели к масштабным грабежам, в том числе на складах и магазинах Samsung. Цель нововведения — смягчить последствия незаконной продажи товаров.

« TV Block — это решение для удалённого обеспечения безопасности, которое определяет, включены ли телевизоры правильно, и гарантирует, что устройства могут использоваться только законными владельцами с действительным подтверждением покупки » , — пояснили в Samsung.

Блокировка телевизора активируется удалённо на всех украденных телевизорах, серийные номера которых попадают в специальный список на серверах компании. Происходит это следующим образом. После подключения телевизора к Интернету устройство проверяет этот список и автоматически включает блокировку всех функций, если обнаружит свой серийный номер в перечне.

В случае ошибки клиенты могут отправить подтверждение покупки и действительную лицензию на телевизор розничному продавцу Samsung или на электронную почту [email protected]. Востановление доступа произойдёт в течение 48 часов.

Did you know.

Every #SamsungTV is built with a safeguard against theft ... Recent events and the sale of illegal goods have prompted the activation of #TVBlock, our remote solution to ensure Samsung TVs are used by its rightful owners.



🖱️ https://t.co/GzQyJUTAoI#RebuildSA pic.twitter.com/48snMknr1k — SamsungSA (@SamsungSA) August 6, 2021

Samsung заявляет, что блокировка телевизора — это инновационная функция, которая может оказать только положительное влияние на отрасль. Однако злоумышленники вполне способны взломать серверы компании и получить доступ к списку устройств, размышляют в издании Bleeping Computer.

Компания не пояснила, коснётся ли работа TV Block так называемых «серых» телевизоров в России, отмечает CNews. «Серой» называют любую технику, приобретенную в другом государстве и ввезенную в страну в обход легальных дистрибьюторов бренда.

В 2020 году в Samsung заявляли, что могут удаленно блокировать smart-функции телевизоров, если те были произведены для использования на территории других государств или регионов. Россиянам тогда порекомендовали при покупке телевизоров проверять наличие сертификата EAC (Евразийского экономического союза) на конкретную модель.