Samsung может удалённо отключить любой из своих телевизоров по всему миру

Samsung теперь может удалённо отключить любой из своих телевизоров по всему миру. Южнокорейская компания внедрила новую функцию TV Block в ответ на июльские беспорядки в ЮАР, которые привели к масштабным грабежам, в том числе на складах и магазинах Samsung. Цель нововведения — смягчить последствия незаконной продажи товаров.

Блокировка телевизора активируется удалённо на всех украденных телевизорах, серийные номера которых попадают в специальный список на серверах компании. Происходит это следующим образом. После подключения телевизора к Интернету устройство проверяет этот список и автоматически включает блокировку всех функций, если обнаружит свой серийный номер в перечне.

В случае ошибки клиенты могут отправить подтверждение покупки и действительную лицензию на телевизор розничному продавцу Samsung или на электронную почту [email protected]. Востановление доступа произойдёт в течение 48 часов.

Every #SamsungTV is built with a safeguard against theft ... Recent events and the sale of illegal goods have prompted the activation of #TVBlock, our remote solution to ensure Samsung TVs are used by its rightful owners.



