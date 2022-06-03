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3 June 2022

UPD. Евросоюз запрещает предоставлять России услуги облачных сервисов

Одобрен шестой пакет санкций в отношении РФ, и он коснётся не только энергетической, но и цифровой отрасли. ЕС запретит предоставлять консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги для России, а также «облачные» услуги.

Евросоюз одобрил шестой пакет санкций против России и Беларуси. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС. Кроме санкций, касающихся энергетической отрасли, ограничения распространяются на информационные и цифровые услуги.

Например, санкции предусматривают отключение от SWIFT Сбербанка, Россельхозбанка, МКБ и Белорусского банка развития и реконструкции. Также приостанавливается вещание на территории Евросоюза каналов «Россия-24», «РТР-Планета» и «ТВ-Центр».

Помимо этого, ЕС запрещает консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги для России.

UPD. Из-за неточного перевода мы написали, что ЕС запретит на своей территории российские облачные сервисы, но это не так. Евросоюз запретит предоставлять России услуги облачных сервисов.

Просим прощения за допущенную ошибку.

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