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3 June 2022

Под санкции ЕС попали глава Роскомнадзора и основатель «Яндекса»

В этом списке не только множество бизнесменов и топ-чиновников, но и их родственники — например, там оказался Павел Пригожин, сын известного ресторатора Евгения Пригожина, с которым связывают так называемую «фабрику троллей».

Евросоюз ввёл санкции против ещё 65 физических и 18 юридических лиц в России и Беларуси. Коснулись они в том числе тех людей, которые имеют определённого рода влияние на Рунет и цифровые технологии. По мнению еврочиновников, поаввшие в этот список люди причастны к трагическим событиям, происходящим на территории Украины:

«ЕС вводит санкции в отношении политиков, пропагандистов, ведущих бизнесменов и членов семей уже санкционированных лиц».

Под санкции попал глава Роскомнадзора Андрей Липов. «Как глава Роскомнадзора г-н Липов несет ответственность за решения, которые привели к цензуре и закрытию независимых российских СМИ», – говорится в документе.

 

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож также был включен в санкционный список Евросоюза:

«Яндекс отвечает за продвижение государственных СМИ и нарративов в результатах поиска, а также понижение рейтинга и удаление контента, критикующего Кремль — например, контента, связанного с <военной спецоперацией на территории Украины>», – гласит одно из обоснований.

Сообщается, что на фоне «санкционных» новостей акции «Яндекса» упали более чем на 10%.

Сам Аркадий Волож сообщил об уходе из совета директоров и с поста генерального директора группы компаний «Яндекс». «Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде», — прокомментировал санкции и свой уход Волож.

В списке с Воложем и Липовым оказался Павел Пригожин — сын известного бизнесмена, ресторатора, приближённого к Владимиру Путину, Евгения Пригожина:

В Евгением Пригожиным, в частности, связывают так называемую «фабрику троллей».

В этом же списке есть бывшая гимнастка и экс-депутат Госдумы Алина Кабаева, работник белорусского телевидения Григорий Азарёнок и другие известные люди.

Роскомнадзор Яндекс санкции Евросоюз фабрика троллей Евгений Пригожин Андрей Липов Аркадий Волож

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