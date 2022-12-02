В Сан-Франциско полиция получила право использовать роботов-убийц

Полиция Сан-Франциско (SFPD) получила возможность использовать роботов, способных применять смертоносные средства, в опасных ситуациях.

Наблюдательный совет Сан-Франциско проголосовал по новому законопроекту, который разрешает полиции города убивать людей с помощью роботов. Санкция на убийство будет даваться в ситуациях, когда риск гибели людей или сотрудников полиции неизбежен и перевешивает любой другой вариант применения силы, доступный полиции, — аналогичный стандарт применяется к случаям убийства людей сотрудниками полиции.

В ответ на принятие законопроекта последовала реакция городских правозащитников. «Мы занимаем очень четкую позицию и не считаем, что для решения внутренних дел страны когда-либо могут использоваться вооруженные роботы», — сказал Мэтью Гуарилья, аналитик по вопросам политики Фонда электронных рубежей:

«Мы действительно опасаемся, что такие вооруженные роботы будут выходить на каждый общественный протест, а это очень опасная ситуация».

По данным местного новостного сайта Mission Local, председатель Комитета по регулированию Аарон Пескин пытался исключить новую поправку, добавив, что роботы не могут быть использованы в качестве средства применения силы против любого человека.

Motherboard поинтересовался у полиции Сан-Франциско, в каких случаях предполагается использовать роботов для убийства людей. В ответе на заявление пресс-секретарь полиции города Ева Лаоквансатитайя сказала, что у департамента нет какого-либо конкретного плана применения таких роботов:

«...поскольку они будут использоваться исключительно в необычайно опасных или непредвиденных операциях, когда необходимость применения смертоносной силы будет редким и исключительным обстоятельством».

Совершенно другого результата добились горожане в Окленде в прошлом месяце, когда полиции пришлось приостановить планы по вооружению роботов огнестрельным оружием из-за общественного возмущения.

Первый случай, когда американский полицейский департамент использовал робота для убийства человек произошел в 2016 году — полиция Далласа тогда зарядила робота-сапера взрывчаткой, чтобы убить подозреваемого в стрельбе. По мнению экспертов в области уголовного правосудия, такая практика была заимствована из опыта ведения военных операций США в Ираке.

При этом, в октябре 2022 года 70 стран ООН, включая Соединенные Штаты, признали, что автономность систем вооружения вызывает «серьезную озабоченность с гуманитарной, правовой, технологической и этической точек зрения». Делегирование принятия решений о жизни и смерти машинам переходит моральную грань, поскольку они будут неспособны оценить ценность человеческой жизни и уважать человеческое достоинство. Полностью автономное оружие сведет человека к объектам или точкам данных, которые будут обрабатываться, сортироваться и потенциально приводить к летальному исходу.

В резолюции Совета ООН по правам человека, принятой 7 октября, подчеркивается центральное значение принятия решений человеком при применении силы. Такой же точки зрения придерживается Human Rights Watch.

Голосование в Сан-Франциско также прошло на фоне принятия нового местного закона, который позволяет полиции подключаться и вести прямую трансляцию с частных камер наблюдения по всему городу Эта мера должна была применяться только в чрезвычайных обстоятельствах, но теперь, учитывая расплывчатую формулировку закона, она может быть использована практически при любом протесте в соответствии с Первой поправкой.

Motherboard, EFF и другие организации предупреждали полицию и мэрию Сан-Франциско об этом пробеле регулирования ещё до принятия закона, но оба ведомства их обращение проигнорировали.

На вопрос о том, каковы, по его мнению, последствия принятия этого закона, Гуарилья ответил:

«Несколько месяцев назад я бы сказал, что он не пройдет, но после принятия постановления о видеонаблюдении я был немного обеспокоен тем, что люди действительно купились на эту идею „театра безопасности“».

Специально для «Роскомсвободы» статью подготовили

Ренат Сигунов и Артём Сафьянников

на основе материалов Vice.com