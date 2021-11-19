Ликвидация «Мемориала»: «Удивление, злость и смех»

18 ноября Правозащитный центр «Мемориал», занимающийся исследованием политических репрессий в СССР и современной России, провёл пресс-конференцию «Иски о ликвидации „Мемориалов": абсурдные, незаконные и опасные для гражданского общества». Собрали самую важную информацию ниже.

Об абсурдности исков к «Мемориалам»

Генпрокуратура подала иск о ликвидации Международного Мемориала (Международной общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал“»), а прокуратура Москвы — о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал». Главное названное основание для ликвидации — систематическое несоблюдение законодательства об «иноагентах». Касается это не только сайта и соцсетей, но и внезапно — книг на одной книжной ярмарке. Об этом рассказала член Совета ПЦ «Мемориал», старший юрист программы «Защита прав человека с использованием международных механизмов» Татьяна Глушкова. При этом, по её словам, нарушившие закон публикации были промаркированы сразу после предъявления претензий по ним. Книги же после внесения организации в реестр так же имеют типографскую маркировку, не говоря уже о сайте и соцсетях.

Однако закон составлен так, что непонятно, что конкретно можно маркировать, говорит Глушкова. Например, должны ли быть промаркированы таблички спикеров на пресс-конференции? Таким образом, вероятность подпасть по какой-нибудь причине под статью остаётся всегда.

ПЦ «Мемориал» кроме того вменяют нарушение судебных решений ввиде ведения списка политзаключённых, среди которых признанные есть люди из объявленных экстремисткими организаций, например, из Свидетелей Иеговы. Глушкова напомнила, что «Мемориал» имеет определённые критерии для признания людей политзаключёнными. Это несправедливое преследование (преследование, имеющий политический характер, или за деяния, которое лицо не совершало) и нарушение на справедливое судебное разбирательство. Более того, эксперты «Мемориала» пишут в каждой справке, что признание человека политзаключенным не означает, что организация разделяет его взгляды.

Источник: ПЦ «Мемориал»

Глушкова также пояснила, что нарушение судебных решений имеет другой смысл. К примеру, человека оштрафовали, но штраф он не платит. Публичное обсуждение справедливости судебных решений же нарушением не является.

Один из самых абсурдных абзацев в иске — тот, в котором говорится, что организации нарушают Европейскую конвенцию по правам человека, Конвенцию о правах ребёнка и даже Всеобщую декларацию прав человека.

«Это говорит о том, что человек, который либо не имеет юридического образования, либо настолько плохо изучал курс теории государства и права, что не знает, что соблюдать или не соблюдать международные обязательтсва может только государство. Человек или организация в принципе не могут нарушить эти документы», — сказала Глушкова.

О законе об «иноагентах» в целом

Закон стигматизирует организации и медиа, убеждена комиссар по правам человека Совета Европы Дуня Миятович. Он нарушает свободу слова, имеет репрессивный эффект на гражданское общество и не соответствует европейским стандартам прав человека.

«Закон должен быть отменён. Всё очень просто», — заявила Миятович.

Она напомнила, что, будучи членом Совета Европы, Россия должна соблюдать договоры этой организации, в том числе давать пространство для деятельности НКО.

«Я намереваюсь обратиться к российским властям, в частности, к Генпрокуратуре с просьбой прекратить преследование "Мемориала"», — заключила комиссар.

Подробнее о дискриминационном законе об «иноагентах» читайте в наших карточках.

❗️ Подписать петицию против этого закона можно здесь.

О статусах

В иске не учтён статус «Межуднародного Мемориала» как международной организации, при том имеющей консультативный статус при ООН, рассказала член Правления Пермского Мемориала, бывший Уполномоченный по правам человека в Пермском крае (2005–2017) Татьяна Марголина:

«Это пример того, как не должно поступать государство — нарушая все принятые Россией международные документы по международным неправительственным организациям (НПО). Консультативный статус при ООН — самый высокий статус, который может быть у НПО при взаимодействии с Организацией Объединённых Наций».

Кроме того, любая работа по защите политических прав граждан, как известно, в России трактуется как политическая деятельность. Это отдельная серьёзная проблема, которая позволяет относить деятельность правозащитной организации к разряду политической деятельностью, что в корне неверно.

А иски о ликвидации — это и вовсе сигнал для тех, кто против признания политических репрессий в истории России.

«Это перечёркивание, отрицание многолетней работы, которую «Мемориал» вёл совместно с властью — особенно в последние годы, когда была принята Концепция госполитики по увековечению памяти жертв политических репрессий», — заключила Марголина.

О неадекватности мер

«Удивление, злость и смех» — такими были первые чувства при чтении прокурорских бумаг у председателя Совета ПЦ «Мемориал» Александра Черкасова. По его словам, организации устраняли все предъявляемые нарушения «закона».

«Это не злостные заведомые нарушения, за которые организации ликвидируются. Если они устранимы, то за это не закрывают. Это всё равно что расстреливать за переход улицы в неположенном месте. Да, не стоит переходить улицу в неположенном месте, но мера явно неадекватная», — пояснил он.

Что касается списка политзаключённых, то прокуроры в 2013 году уже придирались к нему, считая, что из-за него стоит объявить организацию «иноагентом». Но теперь претензия к перечню другая. Оказывается, там содержатся признаки оправдания терроризма и экстремизма. Эта претензия основана на некачественной экспертизе, подготовленной печально известным Центром социокультурных исследований (делал экспертизы по делам Pussy Riot, Юрия Дмитриева и других). В своё время, по словам Черкасова, Центр, например, сделал вывод, что Свидетели Иеговы оправдывают дестабилизацию и нарушение границ, поскольку верят в конец света, геноцид, поскольку верят в предание о Содоме и Гоморре.

Примечательно, что обвинения «Мемориалу» были выдвинуты в декабре 2020 года, но занялись вернулись к ним только сейчас.

«Претензии ничтожны. Есть только воля государства, которая уже лет десять выражается в так называемом законе об иностранных агентах. Сделать подконтрольным всё, что не контролируется, сделать НКО подконтрольными правительству. А если они таковыми не становятся — ликвидировать», — уверен Черкасов.

Что дальше?

В рамках правового или псевдоправового поля будет апелляция, говорит исполнительный директор Международного Мемориала Елена Жемкова. Если же организации всё-таки уничтожат, люди всё равно продолжат работу.

«Вы можете нам помочь. Разделите с нами работу. Посмотрите, что происходило в ваших семьях? Вы поучаствовали, чтобы в базе данных жертв политического террора в СССР было не 3 млн, а все 11 млн имён?», — обратилась Жемкова к слушателям.

По её мнению, нельзя организацию, которая много лет защищает конкретных людей, закрыть по техническим причинам.

Напомним, за годы работы «Международный мемориал» запустил разные онлайн-проекты (просветительские сайты, подкасты, онлайн-архивы) и провёл множество мероприятий, включая акции и даже хакатоны. Наши коллеги из «Теплицы социальных технологий» собрали их в одном материале, почитайте.

Спецдокладчица ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор верит, что «Мемориал» при любом развитии событий найдёт возможность продолжать работу. Однако, по её словам,

«Если организация будет закрыта, это уже будет вопрос времени, как долго продержатся последние правозащитные группы в России».

«Роскомсвобода» выступает в поддержку «Мемориалов» и против абсурдного закона об «иноагентах»! Ликвидировать «Мемориал» означает уничтожить память об определённом отрезке истории страны, а также лишить поддержки политзаключённых современной России.



❗️ Подписать петицию в защиту «Мемориала» можно здесь.

О том, как работают международные механизмы, можно изучить в наших карточках на примере ЕСПЧ.

