«Сбер» предложил бизнесу открыть данные для обмена клиентской информацией

Сбербанк предложил финрынку, маркетплейсам и телекому открыть друг другу данные для обмена клиентской информацией, сообщают «Ведомости» со ссылкой на зампреда правления кредитной организации Александра Ведяхина. По его словам, Сбербанк выступает за внедрение открытых интерфейсов (open API) в виде модели открытых данных.



«Open banking, о котором мы сейчас говорим, — это хорошая тема, но она уже уходящая, следующая тема — это open data. Потому что open banking только про банки», — пояснил Ведяхин. Если поднимать вопрос об обмене данными, то нужно сразу делать его возможным всем со всеми, считает он.



У телекомов и маркетплейсов огромное количество клиентской информации, которая может быть полезна банкам и страховщикам. То же самое относится и к данным, собираемым финансовыми институтами. Это позволит людям быстро и просто применять любые платежные инструменты на маркетплейсах, считает Ведяхин.

Директор НКО «Информационная культура» Иван Бегтин в комментарии «Роскомсвободе» скептически оценил инициативу Александра Ведяхина:

«В Сбере, конечно, путают. Обмен данными о пользователях — это вообще ни разу не открытые данные. Это данные которыми компании обмениваются между собой. Называются такие инициативы data sharing. В данном контексте она плохая, она усиливает сильных и ослабляет слабых».

На днях «Сбер» предупредил клиентов, что «для стабильной работы скоро потребуются сертификаты Минцифры». В данном случае речь идет о корневых сертификатах, которые вместе с сертификатами на стороне сайтов позволяют устанавливать защищенное соединение (HTTPS). Сбербанк у себя на странице не указывает, когда планирует перевести онлайн-эквайринг на российские сертификаты, однако, текущий сертификат от GlobalSign — бельгийского удостоверяющего центра (УЦ) — истекает 15 февраля. «Работа по переводу уже идет», — рассказали в Сбербанке «Ъ», не уточнив, когда все-таки она завершится.