В Совфеде хотят законодательно отрегулировать взаимоотношения человека и робота

В комитете Совета Федерации по экономической политике разработали комплексный законопроект о правовом регулировании отношений в сфере роботизации. Автором документа, копия которого есть у ТАСС, выступил глава комитета Андрей Кутепов.

Законопроект даёт пределение понятию «робот», устанавливает классы опасности и классификацию роботов, а также закрепляет принципы взаимоотношений робота и человека. В пояснительной записке сказано:

«В настоящее время в РФ отсутствует специальное законодательное регулирование, учитывающее специфику применения технологий робототехники. В то же время анализ мирового опыта показывает, что в целом ряде стран уже существует первичное правовое регулирование применения робототехники. Законопроект создает основы правового регулирования новых общественных отношений, формирующихся в связи с применением систем робототехники, имеющих преимущественно стимулирующий характер».

В документе робота определяют как «продукт достижений цифровых технологий (робототехническое устройство, комплекс, система), состоящий из двух или более составных частей, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач».

Кутепов предлагает выделить две категории роботов — гражданские и служебные. Последние будут делиться на военных и правоохранительных. Также автор предлагает разбить роботов на четыре класса опасности, а критерии установить правительством РФ по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота роботов. Роботов первых трех класса предлагают отнести к источникам повышенной опасности.

Проект предусматривает запрет на выдачу лицензии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим функции иностранного агента.

«Лицензия не может быть выдана: юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим функции иностранного агента, хозяйственным обществам, контролируемым иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, индивидуальным предпринимателям, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики, а также за преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие преступления», — уточняется в законопроекте.