Яндекс.Такси, Яндекс.Еда и другие сервисы компании внесены в реестр по слежке

Недавно обновился реестр ОРИ, где мы обнаружили сразу несколько популярнейших сервисов компании «Яндекс».
Все они связаны с услугами, чаще всего — бытового характера:
Первое внесение в реестр ОРИ сервисов «Яндекса» произошло в 2014 году — туда попали «Яндекс.Почта», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.МойКруг».
В 2019 году там оказался «Яндекс.Дзен».
В марте 2020 года организаторами распространения информации стали «Яндекс.Недвижимость», «Авто.ру», «Яндекс.Маркет» и «Беру.ру».
Напомним, федеральный закон №97-ФЗ обязывает организатора распространения информации собирать, хранить и предоставлять информацию о действиях пользователей на своем ресурсе уполномоченным госорганам, а после того, как вступил в силу 374-ФЗ («пакет Яровой»), ещё и предоставлять силовикам всё содержимое их переписок, звонков и всех любых других действий и взаимодействий.
Весной 2020 года стало известно о передаче пользовательских данных сервисом «Яндекс.Такси» силовикам и без внесения в реестр ОРИ. СМИ выяснили, что правоохранители получили историю поездок журналиста Ивана Голунова, против которого было сфабриковано дело об изготовлении, хранении и распространении наркотиков. Из-за широкого общественного резонанса дело против Голунова закрыли, а полицейские попали под следствие. После того, как журналисты стали выяснять обстоятельства слежки и задержания журналиста, выяснилось множество вопиющих фактов, в том числе связанных с передачей его данных сервисом такси третьим лицам. Позже «Яндекс» дал по данной ситуации официальное разъяснение, сославшись на необходимость исполнения российского законодательства.
Кроме сервисов «Яндекса», в реестр ОРИ также было внесено региональное средство массовой информации «Орёл Таймс». При этом сразу несколько других ресурсов были оттуда вынесены, в том числе — регистратор доменных имён Reg.ru.
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