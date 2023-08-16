Telegram, Twitch и Tinder оштрафуют за неисполнение российского законодательства о персданных

В судебный участок мирового судьи №422 Таганского районного суда города Москвы поступили административные протоколы сразу на три популярных сервиса:

СМИ сообщали, что мессенджер Павла Дурова будет наказан за отказ от переноса данных российских пользователей на территорию РФ, но суд по ч.5 ст.13.11 КоАП РФ, которая указана в карточке суда, речь идёт о:

«Невыполнении оператором персональных данных требования субъекта персональных данных или его представителя либо уполномоченного органа по защите прав субъектов персональных данных об уточнении персональных данных, их блокировании или уничтожении».

Скорее всего, Telegram не выполнил некоего предписания Роскомнадзора о защите субъекта персданных, за что на него и был составлен протокол, по которому максимальный штраф для юрлиц — 90 тысяч рублей.

С Tinder и Twitch иная ситуауция. Им вменяется ч.9 ст.13.11, то есть — повторное неисполнение обязанности локализовать данные российских пользователей. Для юрлиц максимальный штраф составляет 18 миллионов рублей.

Рассматривать дела всех трёх сервисов будет мировой судья Тимур Вахрамеев, который уже неоднократно штрафовал крупные технологические компании за самые разные нарушения российского законодательства.

Примечателен ещё тот факт, что в 2019 году Tinder был внесён в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), что обязывает его сохранять и передавать в ФСБ по первому требованию все пользовательские данные, включая переписку и звонки, если таковые предусмотрены сервисом. Официальные представитель компании тогда заявил, что Роскомнадзору были переданы лишь данные о компании, однако это не означае передачу пользовательских данных российским властям.