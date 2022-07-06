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6 июля 2022

Цитата из Библии стала одной из причин для штрафа жительницы Вологодской области

Активистка решила, что суд первой инстанции нарушил ее право на свободу выражения мнений, завысил сумму штрафа и потребовала отменить постановление, но облсуд связал надписи с ситуацией в Украине и выяснил, что до начала «спецоперации» девушка не участвовала в пацифистских акциях.

Жительница Череповца цветными красками написала на снегу пацифистские лозунги. Среди них была шестая заповедь из Библии, запрещающая убийства. Полицейский составил на девушку протокол о дискредитации армии, а суд оштрафовал её на 30 тыс. руб.

Девушка обжаловала решение в апелляции. Она сослалась на отсутствие в ее действиях состава административного правонарушения, нарушение ее права на свободу мнений, гарантированное Конституцией РФ, и попросила постановление отменить, а производство по делу прекратить. Кроме того, череповчанка указала на то, что размер административного штрафа является необоснованно завышенным. Вологодский областной суд с ней не согласился:

Облсуд связал надписи с ситуацией в Украине и выяснил, что до начала спецоперации девушка не участвовала в пацифистских акциях. Он оставил решение о штрафе в силе.

«Время и место совершения действий по нанесению вышеуказанных надписей, их содержание, желание [девушки] противопоставить свою позицию действиям лиц, которые днем на площади Революции поддерживали спецоперацию в ДНР и ЛНР, указанием на недопустимость <синоним «спецоперации»>, которую Российская Федерация не ведет, свидетельствует о намерении дискредитировать вооруженные силы России, умалить их авторитет, подорвать доверие к ним и исказить задачи их использования в ДНР и ЛНР. Вопреки суждениям автора жалобы право на свободу выражения мнения не является абсолютным», – говорится в решении.

В итоге постановление Череповецкого городского суда было оставлено без изменения.

абсурд апелляция Череповец суд 32-ФЗ 20.3.3

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