Цитата из Библии стала одной из причин для штрафа жительницы Вологодской области

Жительница Череповца цветными красками написала на снегу пацифистские лозунги. Среди них была шестая заповедь из Библии, запрещающая убийства. Полицейский составил на девушку протокол о дискредитации армии, а суд оштрафовал её на 30 тыс. руб.

Девушка обжаловала решение в апелляции. Она сослалась на отсутствие в ее действиях состава административного правонарушения, нарушение ее права на свободу мнений, гарантированное Конституцией РФ, и попросила постановление отменить, а производство по делу прекратить. Кроме того, череповчанка указала на то, что размер административного штрафа является необоснованно завышенным. Вологодский областной суд с ней не согласился:

Облсуд связал надписи с ситуацией в Украине и выяснил, что до начала спецоперации девушка не участвовала в пацифистских акциях. Он оставил решение о штрафе в силе.

«Время и место совершения действий по нанесению вышеуказанных надписей, их содержание, желание [девушки] противопоставить свою позицию действиям лиц, которые днем на площади Революции поддерживали спецоперацию в ДНР и ЛНР, указанием на недопустимость <синоним «спецоперации»>, которую Российская Федерация не ведет, свидетельствует о намерении дискредитировать вооруженные силы России, умалить их авторитет, подорвать доверие к ним и исказить задачи их использования в ДНР и ЛНР. Вопреки суждениям автора жалобы право на свободу выражения мнения не является абсолютным», – говорится в решении.

В итоге постановление Череповецкого городского суда было оставлено без изменения.