Пользователя «ВКонтакте» оштрафовали за публикацию иконы Сталина

Судебный участок №50 Щекинского района Тульской области признал виновным местного жителя Дмитрия Бухарова в осквернении предметов религиозного почитания (часть 2 статьи 5.26 КоАП).

Об этом сообщают «Тульские новости», карточка дела есть на сайте суда. Как пишет издание, свою вину он полностью признал и был оштрафован на 30 000 рублей.

Установлено, что щекинец разместил на своей странице «Вконтакте» материал, в котором Иосиф Сталин «был изображен в образе святого». Другие подробности дела не приводятся.

«С нашей точки зрения, — считает информационно-аналитический центр «Сова», — размещение в сети подобных изображений само по себе не должно трактоваться как осквернение предметов религиозного почитания. Если речь шла о коллаже, то публикация коллажей не предполагает никаких активных действий с религиозной атрибутикой. Если же опубликована была фотография действительно написанной кем-то иконы Сталина, то от публикации сама икона тем более не пострадала; утверждение же о святости Сталина относится к области религиозной полемики и само по себе не противозаконно. Отметим также, что понятие „осквернение“ в законодательстве никак не определено».