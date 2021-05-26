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Новости
26 мая 2021 г. 7:43

Пользователя «ВКонтакте» оштрафовали за публикацию иконы Сталина

Суд признал жителя Тульской области виновным по статье об осквернении предметов религиозного почитания и наложил штраф в 30 тысяч рублей.

Судебный участок №50 Щекинского района Тульской области признал виновным местного жителя Дмитрия Бухарова в осквернении предметов религиозного почитания (часть 2 статьи 5.26 КоАП).

Об этом сообщают «Тульские новости», карточка дела есть на сайте суда. Как пишет издание, свою вину он полностью признал и был оштрафован на 30 000 рублей.

Установлено, что щекинец разместил на своей странице «Вконтакте» материал, в котором Иосиф Сталин «был изображен в образе святого». Другие подробности дела не приводятся.

«С нашей точки зрения, — считает информационно-аналитический центр «Сова», — размещение в сети подобных изображений само по себе не должно трактоваться как осквернение предметов религиозного почитания. Если речь шла о коллаже, то публикация коллажей не предполагает никаких активных действий с религиозной атрибутикой. Если же опубликована была фотография действительно написанной кем-то иконы Сталина, то от публикации сама икона тем более не пострадала; утверждение же о святости Сталина относится к области религиозной полемики и само по себе не противозаконно. Отметим также, что понятие „осквернение“ в законодательстве никак не определено».

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