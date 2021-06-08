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Новости
8 июня 2021 г. 14:08

Питерское СМИ привлечено к ответственности за неупоминание об иноагентском статусе «Альянса врачей»

Инициатором возбуждения административного дела против Gazeta.SPb выступил Роскомнадзор, главному редактору выписан штраф в размере 4000 рублей.

Как сообщает Объединённая служба судов Санкт-Петербурга, Петроградский районный суд города привлёк к административной ответственности главного редактора сетевого издания Gazeta.SPb Марию Кустову по ч.2.1 ст.13.15 КоАП РФ.

Нарушение закона «О СМИ» обнаружил Роскомнадзор «в ходе мониторинга», говорится в сообщении:

«Кустова, являясь главным редактором сетевого издания Gazeta.SPb, допустила размещение в редакционном материале „В Петербурге задержаны организаторы шести подпольных казино“ информации о некоммерческой организации Межрегиональный союз работников здравоохранения „Альянс Врачей“, включённой в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без указания на то, что соответствующая организация выполняет функции иностранного агента».

 

Кустова вину признала, пояснив, что вышеуказанные требования введены недавно. В статье «Альянс врачей» только упоминался, сам же материал касался других обстоятельств и событий.

«Ошибка была выявлена и устранена ещё до сообщения из Роскомнадзора. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 4000 рублей», — сообщает пресс-служба судов.

Тогда возникает вопрос: как Роскомнадзор обнаружил факт неупоминания иноагентского статуса «Альянса», если статья уже была исправлена?

Напомним, межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения «Альянс врачей» был влючён Минюстом в реестр НКО-иноагентов в марте текущего года. Как указывается в карточке на сайте Минюста, поводом для этого стали пожертвования от иностранных граждан из Сингапура, Финляндии, ФРГ, Великобритании, Чехии, Норвегии, Украины и Беларуси.

«В ходе проверки „Альянса врачей“ было установлено, что организация неоднократно получала иностранное финансирование и занималась политической деятельностью, заявило министерство», — заявлял тогда Минюст.

цензура Санкт-Петербург 14-ФЗ иностранный агент 327-ФЗ 426-ФЗ 481-ФЗ суд Альянс врачей

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