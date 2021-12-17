О нарушениях согражданами ПДД россияне смогут сообщать через приложение «Народный инспектор»

Президент Владимир Путин поручил до 1 июня 2022 года внедрить возможность штрафовать на нарушение правил дорожного движения (ПДД) на основе фото и видео, снятых с помощью специального приложения, сообщает AutoNews.

До этой даты кабмин должен успеть внести изменения в законодательство: постановления о наказаниях по этим материалам должны будут выносить без составления протокола. В действующем законодательстве такой возможности не предусмотрено.



Новое приложение «Народный инспектор» появится на базе «Помощника Москвы». Сервис позволит отправлять жалобы на неправильную стоянку автомобилей или, например, парковку на газонах. Для этого необходимо будет запустить приложение на смартфоне, выбрать тип административного правонарушения, зафиксировать его и отправить. Поступившие данные станут основанием для оформления штрафа нарушителю.



Внесение изменений в КоАП нужно для того, чтобы постановление об административном наказании за нарушение ПДД выносилось без составления протокола. Сейчас так работает система автоматизированной фото- и видеофиксации нарушений ПДД (камеры на дорогах).



Мнения специалистов на этот проект разделились. Кто-то считает, что мобильное приложение будет полезным, другие высказывают мнение, что оно создаст лишнее социальное напряжение.



Ранее законопроект о народных инспекторах рассматривался в Госдуме. Авторы нововведения отмечали, что опыт таких инспекторов был успешно применен в Москве и Татарстане.