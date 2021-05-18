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May 18, 2021, 2:57 p.m.

Принят закон о штрафах за нарушение требований защиты критической информационной инфраструктуры

Нарушение требований к созданию системы безопасности значимых объектов КИИ будет наказываться штрафом до 100 тысяч рублей, а нарушение порядка информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них и принятия мер — до полумиллиона рублей.

Госдума приняла в третьем чтении закон о введении административных штрафов за нарушение требований по обеспечению безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ, а также за несвоевременное предоставление сведений органам, отвечающим за ликвидацию компьютерных атак.

Документ устанавливает штрафы за нарушение требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, обеспечению их работы и безопасности в рамках действующих законов и регламентов для должностных лиц – в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

Нарушение порядка информирования о компьютерных инцидентах, реагирования на них, принятия мер по ликвидации последствий компьютерных атак будет грозить должностным лицам штрафом в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей, а юридическим лицам — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Кроме того, предусмотрена ответственность за нарушение порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах между субъектами инфраструктуры и уполномоченными органами иностранных государств, международными организациями, международными неправительственными и иностранными организациями, осуществляющими деятельность в области реагирования на компьютерные инциденты. Штрафы для должностных лиц составят от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, для юрлиц – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Также штрафы в размере от 10 тыс. до 50 тыс. рублей должностным лицам и от 50 тыс. до 100 тыс. рублей юрлицам будут грозить за нарушение сроков или непредоставление соответствующих сведений в государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, а также в уполномоченный орган исполнительной власти.

Предусматривается проведение административного расследования, если после выявления административного правонарушения осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия, требующие значительных временных затрат.

ФСБ КоАП 90-ФЗ штрафы 187-ФЗ КИИ 193-ФЗ КИИ критическая информационная инфраструктура кибератаки

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