Принят закон о штрафах за недостоверные сведения для реестра значимых объектов КИИ

В третьем чтении принят правительственный законопроект о штрафах за представление недостоверных сведений в реестр значимых объектов критической информационной инфраструктуры РФ.

По словам авторов законопроекта №176874-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», документ направлен на совершенствование правового регулирования в сфере обеспечения информационной безопасности и защиты значимых объектов КИИ.



Субъекты КИИ представляют в Федеральную службу по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) сведения о результатах присвоения объектам критической информационной инфраструктуры категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения им таких категорий. Данные сведения содержат в том числе информацию о программных, программно-аппаратных средствах, используемых на объектах КИИ, а также сведения об угрозах безопасности информации и о нарушителях безопасности объекта критической информационной инфраструктуры. ФСТЭК России выявила случаи представления субъектами КИИ недостоверных сведений о результатах присвоения объектам КИИ категорий значимости, а также случаи непредставления актуализированных сведений субъектом КИИ при изменении в процессе эксплуатации принадлежащих ему объектов КИИ.



По словам авторов документа, перечисленные факты свидетельствуют, что субъекты КИИ уклоняются от выполнения требования, что может привести к нарушению штатного функционирования значимых объектов КИИ, созданию угрозы жизни и здоровью граждан, финансовой системе страны и безопасности государства. Кроме того, некоторые субъекты КИИ допускают повторное непредставление, а также представление недостоверных сведений или нарушение сроков представления.



Нарушение повлечёт штраф для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф составит для должностных лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; для юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.