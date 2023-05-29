Региональным минздравам готовят штрафы за непредоставление данных в единую госсистему

Правительство даст Росздравнадзору полномочия по контролю за внесением региональными минздравами информации о клиниках и врачах в ЕГИСЗ. Изменения в федеральный закон №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» были предложены Минздравом еще в 2019 году и одобрены на недавнеми заседании кабмина в мае уже текущего года.

Одобренный Правительством проект закона внесен в Госдуму под номером 367888-8.



Как следует из документа, Росздравнадзор сможет проверять полноту, достоверность и актуальность внесенных в ЕГИСЗ органами управления здравоохранением субъектов сведений о медорганизациях и специалистах, которые участвуют в осуществлении медицинской деятельности, а также сроки представления информации. За нарушение порядка и недостоверные данные будут предусмотрены штрафы.



За непредоставление сведений в ЕГИСЗ, за недостоверность, неактуальность и нарушение порядка и сроков подачи такой информации административный штраф в размере 10–20 тыс. руб., а в случае их повторов – в 20–30 тыс. руб. или дисквалификацию сроком до 1 года. Под санкции документа подпадают чиновники органов государственной власти субъектов и медицинские организации, обеспечивающие предоставление информации в ЕГИСЗ.



В пояснительной записке к законопроекту сказано:

«В настоящий момент органами государственной власти субъектов Российской Федерации не в полной мере обеспечивается предоставление информации в федеральный реестр медицинских организаций и федеральный реестр медицинских работников Единой системы, из которых геоинформационная подсистема Единой системы осуществляет автоматический сбор и отображение на геоинформационной карте сведений о ресурсах здравоохранения, в части уточнения информации о субъекте системы здравоохранения, уровне медицинской организации, типе организации, ведомственной принадлежности, подтверждения полноты, точности, непротиворечивости информации».

Недавно также стало известно, что Росздравнадзор планирует проверять соответствие медицинских организаций стандартам оснащения с помощью федерального реестра. Это одна из ключевых задач, стоящих перед информационной системой в 2023 году.



ЕГИСЗ несёт в себе широкий спектр функций и задач. Основная функция — сбор, хранение и обработка информации о медицинских организациях и медработниках. Эта система состоит из большого количества модулей, что должно позволить «эффективно обмениваться информацией и взаимодействовать в системе».



Среди задач системы — информационное взаимодействие поставщиков по введению информации в данной в данную систему и пользователей, которые тоже свою информацию вносят в эту систему.



«Следующей задачей является информирование населения по вопросам ведения здорового образа жизни, по вопросам профилактики заболеваний, получения медицинской помощи. <...> Важной задачей является обеспечение доступа граждан к услугам в сфере здравоохранения в электронной форме, взаимодействие этих информационных систем», – говорится в описании системы.