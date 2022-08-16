Нужна юр.помощь?
Новости
16 августа 2022

Signal сообщил об утечке, коснувшейся 1900 пользователей

Теперь мессенджер рекомендует всем включить блокировку регистрации для своей учётной записи.

Приватный мессенджер Signal сообщил об утечке мобильных номеров и кодов подтверждения 1900 пользователей в результате фишинг-атаки на Twilio, компанию, предоставляющая Signal услуги проверки телефонных номеров. Об этом говорится в блоге сервиса. Отмечается, что утечка дала злоумышленникам теоретическую возможность перерегистрировать учётные записи на свои устройства и вести переписку от имени пользователей. Впрочем, в Signal считают, что киберпреступники искали три конкретных номера.

Представители компании также полагают, что 1900 — это «очень небольшой процент от общего числа пользователей Signal» (всего у мессенджера, по данным TechCrunch, около 40 млн пользователей). Сообщается, что для всех 1900 затронутых людей отменена регистрация Signal на используемых ими в данный момент устройствах — они должны перерегистрироваться. Об этом разосланы SMS-уведомления. Кроме того,

«Если при открытии Signal вы увидели баннер, сообщающий, что ваше устройство больше не зарегистрировано, возможно, это утечка зацепила вас, хотя для деактивации могут быть и другие причины, например, длительный период, когда вы не заходили в мессенджер», — следует из блога.

Отдельно компания отмечает, что утечка не дала злоумышленникам доступа к истории сообщений, информации профиля или спискам контактов: 

«История сообщений хранится только на вашем устройстве, и Signal не сохраняет её копию. Ваши списки контактов, информация профиля и многое другое могут быть восстановлены только с помощью вашего сигнального PIN-кода, который не был (и не мог быть) доступен в рамках этого инцидента. Однако в случае, если злоумышленникам удалось перерегистрировать учётную запись, они могли отправлять и получать сообщения с этого скомпроментированного номера телефона».

Теперь Signal рекомендует пользователям включить блокировку регистрации для своей учётной записи. Это добавит дополнительный уровень проверки в процесс регистрации. Для этого надо перейти в Настройки (профиль)> Учётная запись> Блокировка регистрации (Signal Settings (profile) > Account > Registration Lock).

«Сейчас все пишут, мол, «случилась утечка у приватного, сверхзащищённого мессенджера». Но на самом деле настоящей приватности Signal никогда и не предлагал. Только «маркетинговую». Реальной приватности у централизованного сервиса, особенно с идентификацией по номеру телефона, быть не может принципиально. Слова «централизация» и «приватность» в одном предложении — это оксюморон», — прокомментировал инцидент технический специалист «Роскомсвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв.

 

Читайте о том, как защищать свою приватность, на сайте нашего проекта Safe и тренируйте навыки — с персональным ассистентом «Секьюрно».

 

персональные данные Вадим Мисбах-Соловьёв приватность Signal мессенджер утечка

Поделитесь материалом

Похожие статьи

Google тестирует в Chrome альтернативу cookies
«Мосгортранс» заявил, что опубликованные в даркнете данные с его сайта устарели
По утечке из «Яндекс.Еды» завели уголовное дело
Telegram стал вторым по скачиваниям мессенджером в США
О важности шифрования: 10 фактов, опровергающих мифы
Контакты

По общим вопросам

[email protected]

По юридическим вопросам

[email protected]

Для СМИ (предпочтительнее Telegram)

+7 903 003-89-52

Время менять копирайт UniSender
Политика конфиденциальности