Госдума вывела спецслужбы из госуслуг

Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон, которым предлагается, в частности, не включать спецслужбы в число организаций, оказывающих государственные услуги.



Согласно принятым поправкам, из состава государственных услуг будет изъята деятельность ФСБ, ФСО, органов внешней разведки, Минобороны, ФСТЭК, деятельность федерального органа исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ, деятельность органов внутренних дел, за исключением реализации функций по оказанию государственных услуг, предоставляемых МВД и его территориальными органами в соответствии с установленным перечнем. Это позволит скрыть данные о работе спецслужб, сейчас же по закону об организации предоставления государственных и муниципальных услуг для них устанавливается принцип открытости.



Как ранее поясняли авторы документа, «деятельность российских специальных служб …, осуществляемая даже на основании заявлений граждан, не является по своему содержанию предоставлением услуги и всегда направлена в первую очередь на обеспечение безопасности государства в целях выявления, предупреждения и пресечения противоправной (в том числе разведывательной) деятельности иностранных государств, организаций и отдельных лиц».



Исходя из специфики функций и задач этих ведомств, заложенный в законе «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» основополагающий принцип деятельности органов, предоставляющих государственные услуги, и гарантии получения гражданами полной информации о действиях государственных органов, не применимы для российских специальных служб, считают авторы законопроекта.

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин ещё когда документ был только внесён в парламент, предупреждал о существенном уменьшении возможности гражданского контроля за деятельностью госорганов. В качестве примера он привёл ситуацию, когда гражданина без законных оснований задержали на несколько часов при прохождении пограничного контроля – если закон будет принят, возможность отстоять свои интересы у гражданина потеряется: «Поскольку соответствующий Административный регламент ФСБ РФ по предоставлению государственной услуги по обеспечению своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, как следует из самого его названия, попросту утрачивает свой смысл».