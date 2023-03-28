Силовики получат право пресекать работу любых беспилотников в зоне своей ответственности

В Госдуму поступил законопроект №323987-8, наделяющий силовые ведомства правом пресекать движение любых беспилотников. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Ранее депутат ГД Александр Хинштейн заявил о намерении внести документ на рассмотрение парламентариев.

Согласно нормам текущего законодательства, силовики могут сбивать исключительно воздушные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Если же новый законопроект будет принят, то МВД, ФСБ, Росгвардия, СВР, ФСО, ФСИН, ГУСП, а также организации вневедомственной охраны получат право уничтожать беспилотники в любой среде, где те могут перемещаться:

«...допускается пресечение функционирования робототехнических комплексов, включая беспилотные аппараты (беспилотные воздушные,подводные и надводные суда и аппараты, беспилотные транспортные средства), перемещающиеся по земле, под землёй, в воздухе, на воде и под водой».

Кроме режимных объектов, которые входят в зону ответственности вышеперечисленных ведомств, законопроект вносит в законодательство исправительные учреждения, СИЗО и прилегающие к ним территории, где также можно будет сбивать дроны. Делать это можно будет «посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на их пульты управления, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов».

Василий Пискарев напомнил, что в 2019 году был разработан и принят закон, который позволяет пресекать представляющие угрозу полеты беспилотных летательных аппаратов над объектами критической инфраструктуры, важными государственными объектами и в местах массового скопления людей.

«Закон показал свою эффективность. Однако техника развивается: появились другие виды беспилотных аппаратов, которые действуют не только в воздухе. И на новые угрозы необходимо реагировать», — подчеркнул парламентарий.

«Актуальность нашей инициативы — очевидна. Сегодня беспилотные аппараты всех видов активно применяются в боевых и диверсионно-террористических целях», – добавил Хинштейн.