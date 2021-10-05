Власти Санкт-Петербурга проследят за перемещением горожан с помощью sim-карт

Telegram-канал «Можем объяснить» обнаружил на сайте госзакупок тендер «На право заключения государственного контракта Санкт-Петербурга на оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным по численности и динамике перемещения населения», который разместило Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Городской мониторинговый центр», входящее в органы исполнительной власти города.
Первоначальная цена контракта — 35 186 600 рублей.
Информацию о передвижении петербуржцев будут получать с помощью данных sim-карт. На основе полученных сведений планируют проводить анализ трат, численности и даже «социально-демографического» портрета абонентов.
Исполнитель также должен будет оценить уровень скопления людей в течение дня, продолжительность поездок и другие геоаналитические данные.
Власти утверждают, что информация будет использоваться для «корректировки маршрутов общественного транспорта». При этом в документации указано, что программа реализуется в рамках мер по «профилактике правонарушений».
Анализируемая территория — территория Санкт-Петербурга, в зависимости от требований к соответствующему виду Геоаналитического отчета.
В число тех, кто подлежит мониторингу, входят «абоненты, находящиеся на территории Локации, потенциально заинтересованные в предлагаемых Заказчиком работах/услугах/товарах/иных продуктах». Локацией будут считаться части территории Северной столицы, обозначенные заказчиком и в отношении которых по его заказу будет формироваться отчёт.
Источник финансирования — бюджет Санкт-Петербурга на 2021 год.
Окончание подачи заявок — 12.10.2021 г.
Мы сообщим вам, как только станет известен победитель тендера, либо вы сами можете сделать это, воспользовавшись нашим порталом общественного мониторинга сайта госзакупок.
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