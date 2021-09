Голосовой помощник Siri от компании Apple обвинили в подслушиваниии частных разговоров

Компания Apple должна стать ответчиком по коллективным искам, в которых говорится о нарушении голосовым помощником компании – Siri тайны личной жизни, сообщает Reuters со ссылкой на решение американского окружного судьи Джеффри Уайта (Jeffrey White).

U.S. District Judge Jeffrey White said Apple must face nearly all of a proposed class action lawsuit claiming that its voice-activated Siri assistant violates users' privacy https://t.co/1cMUt9k0Ne