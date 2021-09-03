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3 сентября 2021

Голосовой помощник Siri от компании Apple обвинили в подслушиваниии частных разговоров

Суд в США привлёк IT-корпорацию в качестве ответчика в деле о нарушении тайны частной жизни, поскольку инициировавшие иск пользователи заметили, что после некоторых личных разговоров им была показана таргетированная реклама, по тематике точно совпавшая с темой этих бесед.

Компания Apple должна стать ответчиком по коллективным искам, в которых говорится о нарушении голосовым помощником компании – Siri тайны личной жизни, сообщает Reuters со ссылкой на решение американского окружного судьи Джеффри Уайта (Jeffrey White).

 

 

Несколько пользователей подали в отношении компании Apple иск о том, что голосовой помощник Siri записывал частные разговоры пользователей из-за «случайной активации».

Как утверждается в судебном деле, Siri включал запись незапрошенных разговоров без ведома пользователей и передавал данные третьим лицам. Один пользователь сообщил, что его личные беседы с врачом о «хирургическом лечении» привели к показу таргетированной рекламы данного лечения. Как сообщили еще двое пользователей, их разговоры о кроссовках Air Jordan, солнцезащитных очках Pit Viper и Olive Garden спровоцировали показ рекламы этих продуктов.

Apple потребовала отклонить иск, и судья Джеффри С. Уайт отклонил часть иска, касающуюся экономического ущерба пользователям. По словам судьи, истцы могут продолжать подавать иски о том, что Apple нарушила федеральный закон о прослушивании телефонных разговоров и закон Калифорнии о конфиденциальности.

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