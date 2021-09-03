Голосовой помощник Siri от компании Apple обвинили в подслушиваниии частных разговоров

Компания Apple должна стать ответчиком по коллективным искам, в которых говорится о нарушении голосовым помощником компании – Siri тайны личной жизни, сообщает Reuters со ссылкой на решение американского окружного судьи Джеффри Уайта (Jeffrey White).

U.S. District Judge Jeffrey White said Apple must face nearly all of a proposed class action lawsuit claiming that its voice-activated Siri assistant violates users' privacy https://t.co/1cMUt9k0Ne — Reuters Legal (@ReutersLegal) September 2, 2021

Несколько пользователей подали в отношении компании Apple иск о том, что голосовой помощник Siri записывал частные разговоры пользователей из-за «случайной активации».

Как утверждается в судебном деле, Siri включал запись незапрошенных разговоров без ведома пользователей и передавал данные третьим лицам. Один пользователь сообщил, что его личные беседы с врачом о «хирургическом лечении» привели к показу таргетированной рекламы данного лечения. Как сообщили еще двое пользователей, их разговоры о кроссовках Air Jordan, солнцезащитных очках Pit Viper и Olive Garden спровоцировали показ рекламы этих продуктов.

Apple потребовала отклонить иск, и судья Джеффри С. Уайт отклонил часть иска, касающуюся экономического ущерба пользователям. По словам судьи, истцы могут продолжать подавать иски о том, что Apple нарушила федеральный закон о прослушивании телефонных разговоров и закон Калифорнии о конфиденциальности.