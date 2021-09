В новый браузер Chrome встроили инструмент массовой слежки

Разработчики Chrome 94 внедрили в него новую функцию Idle Detection API, которая позволяет сайтам собирать огромные объемы данных о пользователе. Конкуренты уже назвали его шпионским и призвали прекратить его использование. Отключить шпионский модуль в Chrome 94 можно, но нет гарантии, что Google не лишит пользователей такой возможности в следующих обновлениях, пишет CNews.

Google emits Chrome 94 with 'Idle Detection' API to detect user inactivity, despite opposition https://t.co/JpfG3qULMC — The Register (@TheRegister) September 22, 2021

Новая функция позволяет веб-сайтам «просить» Chrome уведомлять их, когда пользователь начинает бездействовать. Пользоваться этой функцией могут все современные сайты. Другими словами, Chrome с радостью оповестит их, если пользователь перестал пользоваться программами и отошел от компьютера. Активней всех эту функцию критикует Mozilla. Разработчики конкурентного браузера сослались на «возможность для слежки» и тот факт, что вредоносный сайт может использовать API для максимального увеличения вычислительных ресурсов устройства без согласия или ведома пользователя.

Ведущий специалист Mozilla по веб-стандартам Тантек Челик (Tantek Celik) предложил пометить данный API как вредный и «призвать к его дальнейшей инкубации, возможно, пересмотреть более простые и менее инвазивные альтернативные подходы для определения мотивирующих вариантов использования».

В том же духе высказалась команда разработчиков WebKit — движка браузера Apple Safari — заявив, что: «Это не кажется достаточно убедительным вариантом использования этого API. Во-первых, нет никакой гарантии, что пользователь сразу не вернется к устройству. Кроме того, какой сервис должен знать, какое другое устройство может использовать пользователь в любой момент? Мы определенно не собираемся сообщать веб-сайту обо всех устройствах, которые данный пользователь может использовать в любой момент. Это очень серьезное нарушение конфиденциальности указанного пользователя».

Технический специалист «РосКомСвободы» Вадим Мисбах-Соловьёв считает, что:

«Это действительно потенциально опасная для приватности «фича», которую пока можно отключить и о которой «Хром» пока спрашивает. Но «Гуглу» и правда никто не мешает делать с браузером всё, что угодно, — например, в следующих релизах по-тихому активировать её, убрать возможность отключения, убрать запросы».

«Другое дело, что и Mozilla со своей «Лисой» отнюдь не лучше — они тоже могут удалённо управлять браузерами, и тоже встраивали нарушающие приватность фичи. Правда, не настолько нагло нарушающие, но всё же», — подытоживает эксперт.

В Chrome 94 есть возможность избавиться от Idle Detection API раз и навсегда, без необходимости раз за разом кликать на кнопку «Запретить» во всплывающих уведомлениях, пишет CNews. Правда, неизвестно, оставит ли Google эту опцию в следующих версиях своего браузера. Для отключения Idle Detection API необходимо запустить Chrome, предварительно обновленный до версии 94, и перейти по адресу «chrome://settings/content/idleDetection» без кавычек. На открывшейся странице можно будет убедиться, что функция включена по умолчанию, и заодно деактивировать ее. Для этого нужно выбрать пункт «Запретить сайтам доступ к информации об использовании устройства» (Don’t allow sites to know when you’re actively using your device в английской версии).

После этого пользователь лишит сайты еще одной возможности слежки за ним. Однако стоит периодически проверять, не активировалась ли эта функция вновь, например, после установки обновления. Стоит отметить, что Idle Detection API может использоваться в сторонних браузерах на базе Chrome.