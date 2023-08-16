МВД хочет получить доступ к компьютерам и гаджетам граждан до решения суда

МВД предложило приравнять к информации, необходимой для следственных действий, любые передаваемые через интернет данные. Такие поправки силовое министерство предложило внести в Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на документ, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.



Согласно поправкам, МВД получит возможность изучать «информацию, в том числе содержащейся в технологических системах ее передачи», включая интернет. Министерство пояснило, что широкое распространение получили преступления, совершаемые с использованием банковских карт, интернета, компьютерной техники и средств мобильной связи, преступники часто используют VPN-сервисы. Однако 71% уголовных дел приостановлены в связи с тем, что не удалось определить преступника.



По информации МВД, основной причиной этому является нехватка инструментов, позволяющих оперативно и в режиме реального времени исследовать текстовые, аудио- и видеоданные, а также техническую информацию о месте, времени удаленного подключения, об используемом оборудовании и о взаимодействии пользователя с информационными системами. В случае принятия законопроекта данные, полученные с устройств, будут приравнены к вещественным доказательствам по уголовным делам.



В пояснительной записке сказано, что информацию с устройств, в том числе текстовые сообщения, после принятия поправок можно будет получать с серверов в дата-центрах, из облачных хранилищ и других электронных носителей.



Источник «Ъ» в правоохранительных органах объяснил, что цель предложений — официально «включить интернет и другие средства связи в перечень того, что можно исследовать в рамках ОРД (Оперативно-разыскной деятельности)».



Как отметил в разговоре с изданием партнер юрфирмы «Братья Яблоковы» Артем Яблоков, сейчас сообщения граждан защищены статьей Конституции о тайной переписке. Для получения доступа к ним должно быть решение суда. Принятие поправок же «позволит правоохранителям сразу приступать к исследованию информации». «Но разрешение суда нужно будет в любом случае, хоть и постфактум», – добавил он.



Правоохранительным ведомствам сложно сейчас отнести к оперативному мероприятию, например, фиксации содержимого веб-страницы или переписки на форуме, отметил специалист Лаборатории компьютерной криминалистики F.A.С.С.T. (бывшая Group-IB) Игорь Михайлов. Из-за этого сведения невозможно использовать для доказательств преступления. Кроме того, будет устранена правовая коллизия, при которой иностранные ИТ-компании хранят данные россиян физически за пределами российской территории, а сотрудники вправе работать только на территории России. «Теперь данные можно будет изучить через пользователя в РФ — компанию или физлицо», — пояснил Михайлов.

Общественное обсуждение законопроекта продлится до 20 августа 2023 года, поэтому свои замечания и пожелания вы можете оставить на странице документа.

UPD: Глава ИТ-комитета Госдумы, депутат Александр Хинштейн неожиданно выступил с критикой законопроекта МВД.

«Да, борьба с кибер-преступностью — требует новых механизмов и рычагов. Но в то же время тайну связи, охраняемую Конституцией,— никто не отменял. Здесь крайне важно соблюсти баланс интересов, чтобы вместе с водой не выплеснуть младенца», – написал он у себя в Telegram-канале.

В качестве примера, на который можно ориентироваться, он привёл собственные поправки, внесённые в законодательство два года назад, которые позволили полиции запрашивать данные о геолокации пропавших людей без судебного решения, но при этом он подчеркнул, что:

«В течение 24 часов об этом должен быть уведомлен суд, а в течение 48 часов — полиция обязана либо прекратить оперативно-розыскные действия, либо получить на это судебную санкцию. Таким образом, мы сохранили судебный контроль за ОРД, дав возможность незамедлительно приступать к розыску пропавших, когда счет идёт на часы, а то и на минуты».

«Если новые инициативы МВД поступят в Госдуму, наш ИТ-Комитет изучит их самым детальным образом, сделав все, чтобы конституционные права граждан никоим образом не были нарушены», – пообещал Хинштейн.

В свою очередь, Совфед призвал проверить на соответствие Конституции предложение МВД о доступе к электронным устройствам россиян без решения суда. С инициативой выступил глава конституционного Комитета Совфеда Андрей Клишас.