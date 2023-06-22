В московских магазинах запустят систему анализа поведения покупателей

В магазинах Москвы появятся камеры с нейросетью, которые будут изучать поведение покупателей. Система уже готова, и в ближайшее время ее планируют опробовать в крупнейших супермаркетах столицы.

Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский:

«Аналитика поведения и заинтересованности клиентов — один из важнейших инструментов для всех сегментов ретейла. Благодаря ей можно определить, какие товары привлекают внимание покупателя за счет внешнего вида, как правильно расположить их на полках магазина, а также понять, какие инструменты способствуют увеличению интереса к продукции. Столичная компания “Гаоди” разработала систему, которая анализирует поведение покупателей в ретейле с помощью искусственного интеллекта. В ближайшее время начнется ее тестирование в нескольких крупных офлайн-супермаркетах. В год компания планирует выпускать не менее тысячи таких систем».

Искусственный интеллект будет оценивать пол, возраст и направление взгляда клиентов, чтобы выявить интересные для них товары, лежащие на полках. Устройство состоит из камеры и специального компьютера с нейронным ускорителем.