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22 June 2023

В московских магазинах запустят систему анализа поведения покупателей

Искусственный интеллект (ИИ) определяет возраст, пол и направление взгляда покупателей, чтобы выявить потенциально интересные для них товары на полках.
Фото: коллаж «Роскомсвобода» / iStock / kaztag / Canva

В магазинах Москвы появятся камеры с нейросетью, которые будут изучать поведение покупателей. Система уже готова, и в ближайшее время ее планируют опробовать в крупнейших супермаркетах столицы.

Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский:

«Аналитика поведения и заинтересованности клиентов — один из важнейших инструментов для всех сегментов ретейла. Благодаря ей можно определить, какие товары привлекают внимание покупателя за счет внешнего вида, как правильно расположить их на полках магазина, а также понять, какие инструменты способствуют увеличению интереса к продукции. Столичная компания “Гаоди” разработала систему, которая анализирует поведение покупателей в ретейле с помощью искусственного интеллекта. В ближайшее время начнется ее тестирование в нескольких крупных офлайн-супермаркетах. В год компания планирует выпускать не менее тысячи таких систем».

Искусственный интеллект будет оценивать пол, возраст и направление взгляда клиентов, чтобы выявить интересные для них товары, лежащие на полках. Устройство состоит из камеры и специального компьютера с нейронным ускорителем.

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